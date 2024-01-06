Aşıda adaletsizlik: Uzmanlar, önleyici sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması gerektiğini söyledi

Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 03:00

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödeme listesinde olmayan menenjit ve rota virüsü aşılarına ulaşmak günden güne zorlaşıyor.

Beynin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan menenjit ile bağırsak enfeksiyonuna ve ishale neden olan, çok yüksek bulaşıcılık oranına sahip olan rotavirüse karşı aşı yaptırmak hastalığın önlenmesi konusunda hayati önem taşıyor. Zorunlu olmayan ve ailelerin onayına bırakılan bu aşılar iki ila dört doz arasında yapılıyor. İlaçlara gelen zammın ardından menenjit aşısının bir dozu 1919, rota aşısının bir dozu ise 1740 liraya ulaştı. Uzmanlar ise bu iki aşının da aşı takvimine alınarak ücretsiz olması gerektiğinin altını çiziyor.

‘TAKVİMDE OLMALI’

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Saffet Ercan, “Rota ve menenjit aşıları gelişmiş ülkelerinin takvimlerinde olan aşılar. Bizim de aşı takvimimizde olmalı. Bu aşıları yalnızca belli maddi imkânı olan kişiler çocuklarına yaptırabiliyorlar. Menenjit aşısı bakanlığın takviminde var fakat o aşı menenjit yapan tüm etkenlere karşı koruyuculuk sağlamıyor. Rota aşısı ise ishal nedeniyle özellikle 2 yaş altı çocuklar için önemli” dedi.

Hac ve umre gibi ibadetlerin yapılması için zorunlu olan menenjit aşısı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği sağlık ocaklarında hacca gidecek olan yurttaşlar için ücretsiz yapılıyor.