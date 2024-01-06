Günün her saati sağlık yayıyor: Tam bir şifa deposu

Yayınlanma: 06.01.2024 - 12:46

Güncelleme: 06.01.2024 - 12:46

Kış aylarında tüketimi yüzde 100’e kadar çıkan kelle paça ve kibe mumbar, antibiyotik görevi gördüğü düşünüldüğü için Diyarbakırlıların vazgeçilmezi oluyor.

KİBE MUMBAR TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı ince bulgur

500 gram kuzu iç kısmı

1 adet soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber, kimyon

Yapılışı:

Mercimeği yıkayın ve bir tencereye alın. Üzerine su ekleyin ve mercimekleri yumuşayana kadar haşlayın.

Bulguru geniş bir kaba alın ve haşlanmış mercimeği ekleyin. Karışımı karıştırarak mercimek ve bulgurun iyice karışmasını sağlayın.

Kuzu iç kısmını yıkayın ve ince doğrayın.

Soğanı ince doğrayın ve bir tavada sıvı yağ ile kavurun.

Doğranmış kuzu iç kısmını ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Kavrulmuş kuzu iç kısmını mercimek ve bulgur karışımına ekleyin. Baharatları da ekleyerek iyice karıştırın.

Karışımı bir tencereye alın ve üzerine sıcak su ekleyerek karışımın üzerini örtün.

Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

KİBE MUMBAR FAYDALARI NELER?

Kıbe Mumbar'ın içerdiği temel malzemeler, yemekten sağlanan bazı faydalara katkıda bulunabilir. Ancak, bu faydaların tam anlamıyla sağlanabilmesi için dengeli bir beslenme içinde tüketilmesi önemlidir. İşte Kıbe Mumbar'ın içerdiği malzemelerin bazı faydaları: