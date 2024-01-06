Günün her saati sağlık yayıyor: Tam bir şifa deposu
Kış aylarının gelmesinin ardından etkisini gösteren soğuk havanın ardından birçok yurttaş, hastalıklardan korunmanın yöntemini arıyor. Tam bir şifa deposu olan bu besin adeta günün her saatinde sağlık dağıtıyor. İşte o sağlık bombası...
Kış aylarında tüketimi yüzde 100’e kadar çıkan kelle paça ve kibe mumbar, antibiyotik görevi gördüğü düşünüldüğü için Diyarbakırlıların vazgeçilmezi oluyor.
KİBE MUMBAR TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 su bardağı ince bulgur
- 500 gram kuzu iç kısmı
- 1 adet soğan
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Tuz, karabiber, kimyon
Yapılışı:
- Mercimeği yıkayın ve bir tencereye alın. Üzerine su ekleyin ve mercimekleri yumuşayana kadar haşlayın.
- Bulguru geniş bir kaba alın ve haşlanmış mercimeği ekleyin. Karışımı karıştırarak mercimek ve bulgurun iyice karışmasını sağlayın.
- Kuzu iç kısmını yıkayın ve ince doğrayın.
- Soğanı ince doğrayın ve bir tavada sıvı yağ ile kavurun.
- Doğranmış kuzu iç kısmını ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Kavrulmuş kuzu iç kısmını mercimek ve bulgur karışımına ekleyin. Baharatları da ekleyerek iyice karıştırın.
- Karışımı bir tencereye alın ve üzerine sıcak su ekleyerek karışımın üzerini örtün.
- Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
KİBE MUMBAR FAYDALARI NELER?
Kıbe Mumbar'ın içerdiği temel malzemeler, yemekten sağlanan bazı faydalara katkıda bulunabilir. Ancak, bu faydaların tam anlamıyla sağlanabilmesi için dengeli bir beslenme içinde tüketilmesi önemlidir. İşte Kıbe Mumbar'ın içerdiği malzemelerin bazı faydaları:
- Protein Kaynağı: Kuzu iç kısmı, protein açısından zengindir ve vücut için önemli bir yapı taşı olan amino asitleri sağlar.
- Lif İçeriği: Mercimek ve bulgur, yüksek lif içeriği ile sindirime yardımcı olabilir, tokluk hissi sağlayabilir ve sindirim sistemine destek olabilir.
- Mineral ve Vitamin Zenginliği: Kuzu iç kısmı, demir, çinko, B vitaminleri gibi önemli mineralleri ve vitaminleri içerir.
- Enerji Kaynağı: Bulgur, karbonhidrat içeriği ile enerji sağlar.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'nun adresi belli oldu!
- Atatürk film ekibine taşlı sopalı saldırı!
- Marmara için tarih verildi!
- Devletin üç ayağı yaşananların farkında
- 'Herkesi şaşırtacak gelişmeler olacak'
- Cumhuriyet ifadelere ulaştı!
- ORC'den çok konuşulacak 'İstanbul' anketi
- Ünlü sunucu canlı yayında ölümden döndü
- Hulki Cevizoğlu'nun 'fotoğraf' çabası! Oturdu, kalktı...
- Soruşturma tamamlandı!