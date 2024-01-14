Ankara'da hastanelerde randevu krizi sürüyor!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 14.01.2024 - 03:00

Ankara’da iki şehir hastanesinin açılmasının ardından şehir merkezinde bulunan hastaneler ya yenisinin yapılacağı gerekçesiyle kapatıldı ya da içi boşaltıldı. Bunun sonucunda merkezi eğitim ve araştırma hastanelerinde yoğunluk oluşması nedeniyle randevu bulmak zorlaştı.

Gülhane, Ankara, Sanatoryum, Yenimahalle, Dışkapı Sami Ulus, Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma hastaneleri (EAH) ile Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri için MHRS’den 12 Ocak’ta yapılan kontrolde kritik branşlarda yakın tarihe randevu bulunamadı.

Kulak burun boğaz branşında sekiz hastanede randevu bulunamazken Ankara EAH’dan en erken 24 Ocak’a randevu alınabildi. Göz hastalıklarında sekiz hastanede randevu bulunamadı. Dışkapı EAH’de en erken randevu tarihinin yine 24 Ocak olduğu görüldü. Kardiyolojide yedi hastanede randevu alınamazken Yenimahalle EAH’de ancak 25 Ocak’a randevu bulunabildi. Pediyatride sekiz hastanede randevu bulunamazken, sadece Bilkent Şehir Hastanesi’nden 15 Ocak’a tarih alınabildiği belirlendi. Genel cerrahide iki, ortopedide üç, ürolojide bir, deri ve zührevi hastalıklarda dört, göğüs hastalıklarında da iki hastanede boş randevu bulunamadı. Kadın hastalıkları ve doğum branşında hiç randevu bulunamadı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, yurttaşların sağlık hizmeti için merkezden taşraya göç ettiğine ya da özel hastaneleri tercih etmek zorunda kaldığına dikkat çekti.