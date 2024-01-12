Uzmanından 8 adımda sağlıklı beslenme tavsiyeleri...

Yayınlanma: 12.01.2024 - 11:16

Güncelleme: 12.01.2024 - 11:40

Diyetisyen Gül Uygun Karakulak, sağlıklı beslenme tüyoları verdi. Sağlıklı beslenmek için ilk adım olarak kırmızı ette aşırıya kaçılmaması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Karakulak, "Haftada 2-3 kere kırmızı et tüketimi uygundur. Kalan günler için ise yağsız beyaz et seçenekleri (tavuk, balık gibi) planlayabiliriz. Kırmızı etin daha fazla tüketimi kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması, kanser gibi riskleri beraberinde getirir" dedi.

"AYÇİÇEK YAĞI YERİNE ZEYTİNYAĞI"

İkinci adım olarak kalp sağlığı için zeytinyağının önemine vurgu yapan Dyt. Karakulak, "Zeytinyağı oleik asit içeriğiyle genel sağlığımıza en olumlu etkiyi gösteren yağ çeşididir. Doğal zeytinyağını kalp sağlığınız için tercih edin" diye konuştu.

"GÜNDE 2 PORSİYON MEYVE"

Günde 2 porsiyon meyvenin sağlıklı beslenmenin 3. adımı olduğunu söyleyen Dyt. Karakulak, "Günlük 2 avucumuza sığacak kadar meyve tüketimi, bol vitamin ve antioksidan içeriği ile bağışıklığımızı destekler. Aynı zamanda meyve tüketimi yeterli olmayan bireylerde tatlı isteğinin de daha fazla olduğunu söylemek mümkündür" dedi.

"UYANINCA GÜNE SU İÇEREK BAŞLAYIN"

Güne su ile başlamanın önemine dikkat çeken Dyt. Karakulak, "Düzenli su içimi, vücudu toksinlerden arındırmayı, zayıflamayı, kilo kontrolünü, yağ yakımını ve iştahı etkiler. Günlük kilogram başına 30 ml su içtiğinizden emin olun" diye konuştu.

"ÖĞÜN PLANLAMASI OLUŞTURUN"

Sağlıklı beslenmek için 5. adım olarak öğün planlaması yapmanın önemli olduğunu belirten Dyt. Karakulak, "Öğünlerinizi geçiştirmeyin. Mutlaka haftalık menü planlamaları yapın. Haftanın 2-3 günü kurubaklagillere, 2-3 günü balığa yer verin. Böylelikle haftalık market alışverişinizi de planlayabilirsiniz. İhtiyaç listesi yapmak markette işinizi kolaylaştıracaktır. Ara öğünler için çiğ kuruyemiş, leblebi, taze meyve, ayran gibi gıdaları da listeye ekleyin" ifadelerini kullandı.

"EKMEĞİ KESMEYİN, EKŞİ MAYALI TAM TAHILLI EKMEK TÜKETİN"

6. adımda ise ekmek tüketimine vurgu yapan Dyt. Karakulak, "Buzluğunuzda muhakkak haşlanmış kurubaklagiller ve köfte, tavuk, balık gibi gıdaları bulundurun. Bunlar yemek olmadığı zaman dışarıdan sipariş etmek yerine size sağlıklı bir alternatif sunacaktır. Ekşi maya ekmeği besinlerdeki minerallerin bağırsaklarda çok daha iyi emilmesini, folik asit ve çinkodan da ekmeğin zenginleşmesini sağlıyor. Beyaz un yerine tam tahıldan yapılan ekmekler uzun süre tokluk sağlayarak diyabet riskini de azaltır" dedi.

"HER GÜN SEBZE TÜKETİN"

Her gün sebze tüketmenin sağlıklı beslenmenin bir parçası olduğunu söyleyen Dyt. Karakulak, "Kahvaltı tabağınıza biber, domates, roka, tere, salatalık, maydanoz gibi söğüş sebzelerden bolca ekleyin. Öğlen ve akşam da sebze yemekleri ve salatalardan faydalanın. Sebzeler fenolik bileşenler sayesinde vücudun antioksidan kapasitesini artırarak kronik hastalıklardan koruyucu etki oluşturur. Bol posa içerikleri ile de mide boşalma hızını yavaşlatarak uzun süre tokluk sağlar" ifadelerini kullandı.

"YAPAY TATLANDIRICILARDAN UZAK DURUN"

Son olarak yapay tatlandırıcılardan uzak durulması gerektiğini belirten Dyt. Karakulak, "Seçiminizi her zaman katkı-koruyucu içermeyen, doğal alternatiflerden yana kullanın. Kendi meyve suyunuzu veya smoothienizi hazırlayabilir, maden suyunuzun içerisine meyve parçacıkları ilave ederek, renklendirebilirsiniz. Doğal tatlandırıcı olarak balı tercih edebilirsiniz" şeklinde konuştu.