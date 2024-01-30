Ankara'da 'HPV aşısı' için basın açıklaması: 'Ücretsiz olmalı'

Kadınlar Burada Platformu üyeleri, Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, HPV aşısının herkes için ücretsiz ve erişilebilir olmasını istedi.

DHA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:29
Ankara'da 'HPV aşısı' için basın açıklaması: 'Ücretsiz olmalı'
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HPV aşısının ücretsiz olmasını isteyen Kadınlar Burada Platformu üyeleri, Ankara Bilkent'te bulunan Sağlık Bakanlığı'nın önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Semiha Tekir, Türkiye'de, 2020 yılında 2 bin 532 kadının rahim ağzı kanseri tanısı aldığını ve bin 245 kadının kansere bağlı sebeplerle hayatını kaybettiğini belirterek, "Rahim ağzı kanseri konusunda tarama programlarının öneminden bahseden Sağlık Bakanlığı'nın HPV aşısını rutin aşı programına almış olmamasının nedeni bizler için merak konusudur. HPV aşısı kişilerin medeni halinden, cinsel yaşamından bağımsız olarak, rutin aşı programına alınmalı, HPV aşısı herkes için ücretsiz ve ulaşılabilir olmalıdır. Bu, kadın sağlığı ve toplum sağlığı için gereklidir" dedi.


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