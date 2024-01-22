Her 10 kadından 8’i ve her 10 erkekten 9’u cinsel temas yoluyla bulaşan HPV ile karşılaşıyor

Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:34

Güncelleme: 22.01.2024 - 10:35

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar, rahim ağzı kanserinin giderek artan bir sıklıkla görüldüğüne dikkat çekerek, HPV (Human Papillomavirus) aşılarının bu konuda önleyici bir rol oynayabileceğini belirtti. Rahim ağzı kanserinin tam olarak nedenleri ve gelişme süreci bilinmediği için kesin önlemler alınamadığını ifade eden Prof. Dr. Vardar, ancak HPV aşılarıyla bu virüse karşı güçlü bir savunma oluşturmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Fiziksel temas, özellikle cinsel temas yoluyla bulaşan HPV virüsünün rahim ağzı kanserine neden olabildiğini belirten Prof. Dr. Vardar, HPV ve smear testleri ile erken tespitin mümkün olduğunu ifade etti. Cinsel yaşama başlayan kadınların düzenli olarak bu testleri yaptırmalarının önemine değinen Vardar, bu sayede ileride kanser olabilecek bireylerin kolayca tespit edilip tedavi edilebileceğini dile getirdi.

AŞI KANSERDEN KORUYOR!

Sağlık Bakanlığı'nın rahim ağzı kanseri ile mücadele programı kapsamında bu testlerin ücretsiz olarak yapılabildiğini belirten Prof. Dr. Vardar, ayrıca HPV aşılarının da önemli bir koruyucu rol oynadığını söyledi. Aşının 9-11 yaş arası çocuklara yapılmasının önerildiğini ancak üst yaş sınırının olmadığını ifade eden Vardar, Türkiye'de 2023 yılında giren 9'lu HPV aşıları ile rahim ağzı kanserinden korunmanın mümkün olduğunu aktardı.

HPV aşılarına karşı bazı yanlış bilgilerin dolaştığını belirten Prof. Dr. Vardar, bilimsel olmayan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve aşının ciddi yan etkileri olmadığını vurguladı. Aşının yan etkilerinin dünya genelinde bağımsız kurumlar tarafından yakından takip edildiğini belirten Vardar, aşı ile ilgili ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Vardar, HPV aşılarına yönelik toplumda bazı tepkilerin, bilimsel olmayan endişelerden kaynaklandığını söyleyerek, ailelerin çocuklarına bu aşıyı yaptırmak konusunda güvenebileceklerini ve aşının gençlerin yaşam tarzlarını olumsuz etkilemediğini belirtti.