Antibiyotikli yumurta krizi

Yayınlanma: 23.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.07.2023 - 03:00

Tayvan, Türkiye’den ihraç edilen yumurtalara yönelik yapılan analizde, kümes hayvanlarında kullanımı yasaklı antibiyotik nitrofuran maddesinin tespit edildiğini açıkladı. Yumurtaların imha edildiği belirtilirken, incelenen yumurtalarda, antibiyotik etken maddesinin milyarda 4.5 parça oranında belirlendiği ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise önceki gün söz konusu iddialara ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

(Yaşar Üzümcü)



Cumhuriyet’e konuşan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, bakanlığın konuya ilişkin yaptığı açıklamanın yetersiz olduğunu söyledi. Üzümcü, “Türkiye’de de kullanımı yasak olan maddelerin nasıl hâlâ kullanıldığı iddiası hızlı bir şekilde araştırılmalı. Pahalılığın bu gibi yüksek olduğu bir dönemde sabit gelirli ve yoksul kesim için yumurta çok ciddi bir protein kaynağıdır” dedi.

Söz konusu durumla ilgili kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini ifade eden Üzümcü, “İmha tutanakları kamuoyu ile paylaşılmalı. Yasaklı maddeyi kullanan firmalar hakkında da gerekli işlemler yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.