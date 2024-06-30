Aralıklı oruç, bazı sağlık sorunları olanlar için uygun olmayabilir

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

Kilo vermek için denenen birçok diyet var. Son zamanlarda aralıklı oruç yöntemi gittikçe daha fazla kişi tarafından tercih edilir hale geldi. Aralıklı oruç, zamanın stratejik olarak yemek yeme ve yememe saatlerine bölündüğü bir diyet türü. En popüler aralıklı oruç yöntemlerinden biri 16/8 yöntemi. Bu yöntemde ilk öğün ve ikinci öğün arasında 8 saat, son öğün ve ertesi günün ilk öğünü arasında 16 saat aralık bulunuyor. Kilo vermek için ne yediğiniz kadar, ne zaman yediğiniz de önemli.

Sosyal medyanın da etkisiyle popüler olan bu beslenme yaklaşımını uzman diyetisyen doktor Yeşim Ay Atik ile konuştuk. Aralıklı orucun sağlık üzerinde birçok potansiyel faydası olduğunu ifade eden Atik, “Bunlar arasında kilo kontrolü, insülin hassasiyetinin artması, hücresel yenilenme süreçlerinin iyileşmesi ve hatta beyin fonksiyonlarının artması gibi etkiler bulunmakta” dedi. Ancak aralıklı orucun herkes için uygun olmadığını vurgulayan Atik, “Kronik sağlık sorunu olanlar, hamile veya emziren kadınlar, yeme bozukluğu öyküsü olanlar ve çocukergenlerin olası sağlık risklerine dikkat çekti.

Kişisel sağlık durumunuza göre karar vermek ve bu uygulamaya başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak gerektiğini belirten doktor Atik, sosyal medyada konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından yapılan paylaşımlar doğrultusunda bu diyeti uygulayanların dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

OLUMLU YÖNLERİ

Kilo kontrolü sağlar ve metabolik sağlığı iyileştirir

Hücrelerin yenilenmesini, onarımını sağlar

Beyin fonksiyonlarını korur

Diğer diyetlere kıyasla uygulaması daha kolaydır.

OLUMSUZ YÖNLERİ

Bazı kişilerin oruç sırasında enerji düşüklüğü yaşamasına neden olabilir.

Yeterli sıvı alımı sağlanmazsa dehidrasyon riski artabilir.

Uzun süre bir şey yememek vücuttaki sodyum, potasyum ve diğer minerallerin dengesini bozabilir.

Belirli saatlerde yemek yemek veya yememek sosyal etkileşimlerini etkileyebilir.

Stres yaratabilir.

‘KALP HASTALIĞI RİSKİ YÜZDE 91 DAHA FAZLA’

Amerikan Kalp Derneği’nin mart ayında düzenlediği konferansta besin tüketimini günün sekiz saatiyle kısıtlayan diyetleri uygulayan kişilerde kardiyovasküler hastalık sonucu ölüm riskinin yüzde 91 fazla olduğunu ortaya koydu. Kronik hastalıklara ya da kansere yakalanmış kişiler arasında da aralıklı oruç tutanların, kalp hastalığı ya da inmeden ölme riskinin yüzde 66 fazla olduğu görüldü.