Araştırma: Kuruyemiş, kanserin yayılmasını durdurmanın anahtarı olabilir

Yayınlanma: 22.10.2024 - 14:17

Güncelleme: 22.10.2024 - 14:17

Üçlü negatif meme kanserinin tedavisi zor olabilir, ancak ameliyat edilemez hale geldiğinde vücudun diğer bölgelerine yayılmadığı sürece genellikle terapi ve cerrahi ile yönetilebilir.

Birleşik Krallık Kanser Araştırma Kuruluşu (Cancer Research UK) tarafından finanse edilen çalışma, fındık, et, mantar ve tahıllar gibi günlük gıdalarda bulunan multivitamin takviyelerinin popüler bir bileşeni olan selenyumun antioksidan etkilerini sınırlamanın, hastalığın bu formunu kontrol etmenin sırrı olabileceğini öne sürüyor.

Önemli bir antioksidan olan selenyumun etkisinin kanser hücrelerine karşı savaşmada yararlı olduğu varsayılıyordu.

Ancak araştırma, kanser hücrelerinin, özellikle de hücreler seyrek olduğunda, yoğun hücre kümelerinden uzakta selenyuma büyük ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu.

Üçlü negatif meme kanseri hücreleri bir araya geldiklerinde, oleik asit (genellikle zeytinyağında bulunur) içeren bir tür yağ molekülü üretir ve bu da onları selenyum açlığının neden olduğu ferroptoz adı verilen bir tür hücre ölümünden korur.

EMBO Molecular Medicine dergisinde yayınlanan araştırma, üçlü negatif meme kanseri hücrelerinin bir arada kümelenmedikleri zaman, örneğin vücudun başka bölgelerine taşındıkları zaman, selenyum olmadan hayatta kalamadıklarını gösteriyor.

Glasgow'daki Cancer Research UK İskoçya Enstitüsü'ndeki araştırma ekibi, bu seyrek kanser hücrelerindeki selenyum metabolizmasına müdahale ettiklerinde, özellikle akciğerlere yayılmak isteyen kan dolaşımındakileri öldürebileceklerini buldular.

Bu keşif, hastalığın yayılmasını durdurmaya yardımcı olabilecek yeni tedavilerin geliştirilmesi için umutları artırdı.

Glasgow'daki Cancer Research UK Scotland Enstitüsü'nden ve aynı zamanda Viyana Tıp Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezi'nden araştırma lideri Dr. Saverio Tardito, şunları söyledi:

“Hayatta kalmak için selenyuma ihtiyacımız var, bu nedenle onu diyetimizden çıkarmak bir seçenek değil, ancak bu mineralin üçlü negatif meme kanseri hücreleri tarafından alımını engelleyen bir tedavi bulabilirsek, bu kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılmasını potansiyel olarak önleyebiliriz. Genellikle tedavi veya ameliyatla başarılı bir şekilde üstesinden gelinebildiği için ölümcül olan meme kanserinin kendisi değildir, kanser yayıldığında kontrol edilmesi daha zor hale gelir. Üçlü negatif meme kanserini kontrol altına almak için daha az tedavi uygulandığından, yayılmasını önlemenin yeni bir yolunu bulmak hayat kurtarıcı olabilir.”