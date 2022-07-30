Araştırma: Sağlıklı bireylerin D vitamini takviyesi alması, kemikleri korumuyor
Son yapılan araştırma, kemik hastalığı veya D vitamini yetersizliği olmayan orta yaşlı veya daha yaşlı sağlıklı bireylerin yüksek dozda D vitamini almasının kemikleri koruma konusunda fayda sağlamadığını ortaya koydu.
CNN'de yer alan habere göre, araştırmada, yaklaşık 5 yıl boyunca her gün kalsiyum içermeyen D vitamini takviyesi almanın kalça, bilek ya da leğen kemiği kırıklarının önüne geçmediği görüldü.
Araştırmada, kemik hastalığı ya da D vitamini yetersizliği olmayan sağlıklı bireylerin yüksek dozda D vitamini almasının kemikleri korumada etkisinin olmadığı ortaya konuldu.
Harvard Tıp Okulundan araştırmanın yazarı Dr. Meryl LeBoff, yapılan çalışmanın ABD’de D vitamini takviyesine dair yapılan en büyük ve en uzun randomize kontrollü çalışma olduğunu aktardı.
LeBoff, araştırmada 50 eyaletin tümünden yüzde 20’si siyahi olmak üzere toplam 25 bin 871 erkek ve kadının verilerinin incelendiğini söyledi.
Pennsylvania Üniversitesinden Dr. Anne Rentoumis Cappola da "Araştırmanın geçerliliği mükemmel. D vitamini eksikliği için rastgele seçilmiş bir kitlenin, D vitamini takviyesi aldığında bir değişimin olmadığını gösteren önceki verilerle uyumlu." dedi.
Araştırma, "The New England Journal of Medicine" adlı dergide yayımlandı.
Video Haberler
- İnce'den 6'lı masa çıkışı
- Katletti, 'alnımın yazısıymış' dedi
- Çalışanları oyalayıp, çocuklara 'robot süpürgeyi' çaldır
- Öldü sandılar, yürüyerek geldi
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tatilleri biten gurbetçiler: 'Halinize şükredin'
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- Yangın yıldönümünde yine yangın
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- Erdoğan'dan sürpriz görüşme!
- Spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi düştü
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti
- Meteoroloji uyardı: Tedbirli olun
- Bu emri kim verdi?