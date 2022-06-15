D vitamini nedir, faydaları nelerdir? D Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D Vitamini nelerde var?

15 Haziran 2022 Çarşamba, 12:11

D vitamini, kalsiferol olarak da bilinir. Yağda çözünebilen vitaminlerden biridir. Vücuda besinler yoluyla Provitamin-D şeklinde alınır. Güneş ışınlarının etkisiyle deride D vitaminine dönüşür. D vitamini nedir? D vitamininin faydaları nelerdir? D Vitamini hangi besinlerde bulunur? D Vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? Fazla D vitamininin zararları nelerdir?

D VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

D vitamini, sağlıklı bir vücut gelişimi, büyüme, kemik sağlığı ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi gibi birçok konuda fayda sağlamaktadır. D vitamini bağışıklık sistemini güçlü tutarak, hastalığa neden olan virüs ve bakterilerle savaşır. Grip, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalık riskini azaltmaya yardımcıdır. D vitamini; kas zayıflığına karşı vücudu korur, kalp atışının düzenlenmesinde etkilidir ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ayrıca tiroit fonksiyonları ve normal kan pıhtılaşması için de gereklidir.

D VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

D vitamini ihtiyacının yüzde 90'ı güneş ışınları vasıtasıyla deri tarafından karşılanır. “D vitaminin yüzde 10- 20 kadarı gıdalar ile alınır. Ayran, kefir, peynir, yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, uskumru, balık yağı, karaciğer, yumurta sarısı, tatlı patates, mantar en önemli D vitamini kaynaklarındandır.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de D vitamini eksikliği oldukça yaygın görülür. Türkiye’deki D vitamini eksikliği sıklığı %46 ile %80 arasında değişmektedir. D vitamini eksikliği yaşayan kişilerde ise yorgunluk, halsizlik, tüm vücutta görülen ağrı, depresif ruh hali ve bağışıklık sisteminin zayıflaması belirtileri ortaya çıkar.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

D vitamini eksikliğinin nedenleri şunlardır: Yetersiz güneş ışığı, gıda kısıtlamasına bağlı eksiklik, emilimi etkileyen hastalıklar (çölyak, chron, kistik fibrozis), bazı ilaçlar, karaciğer ve böbrek hastalıkları, obezite.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN ZARARLARI NELERDİR?

D vitamini vücut tarafından üretilebilen bir vitamin. Ancak vücut, bu vitamini yeteri kadar üretmediği takdirde depresyondan baş ağrısına, eklem ve kemik ağrılarından saç dökülmesine, tırnak zayıflığı ve kronik ağrılara kadar birçok sağlık sorununu ortaya çıkarabilir.

FAZLA D VİTAMİNİNİN ZARARLARI NELERDİR?

D Vitamininin uygunsuz dozda fazla kullanımı zararlıdır. Böbrek taşları, böbrek yetersizliği, kanda kalsiyumun anormal yükselmesi, böbreklerde kalsiyum birikimi gibi zararlı etkileri vardır. D vitamininin uygunsuz kullanımı, kalsiyum miktarında artışa neden olarak, kafa karışıklığı, sık idrara çıkma, aşırı susama, anoreksi, kusma ve kas güçsüzlüğüne, uzun süreli uygunsuz kullanımı ise kemiklerde mineral kaybına ve ağrıya neden olabilir.

D vitamini takviyesi doktor önerisi alınmalıdır. D vitamininizin eksik olduğunu düşünüyorsanız bir hekime başvurmalısınız.





