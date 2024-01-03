Uzmanlar uyardı: Bu 2 balık türü 'siyanür' kadar tehlikeli!
Uzmanlar, Akdeniz kıyılarındaki iki tür balon balığının siyanür kadar tehlikeli toksin barındırdığını açıklayarak, "Kimse uyarılarımıza dikkat etmiyor. Toksin çok tehlikelidir. Bunlara ne kadar işlem uygularsanız uygulayın, zehirlenme vakaları yaşanıyor" dedi.
Akdeniz kıyılarında bulunan 2 tür balon balığı, ölüme kadar
götürebilir.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı tüketen
2'si çocuk 7 kişinin zehirlenmesi olayını değerlendirdi.
"2 TÜR ÇOK ZEHİRLİ"
Gökoğlu, Türkiye’de 7 yıldır 7 tür balon balığının yer aldığını söyledi.
Bu türleri hepsinin Kızıldeniz orijinli olduğunun altını
çizen Gökoğlu, "Yapılan çalışmalarda kıyılarımızdaki 2 türün etinin daha
zehirli olduğu belirtildi. Bunlardan ilki, en zehirlisi, çok küçük bir balon
balığı var. Sarı balon balığı olarak adlandırdığımız kum renginde, bunun etinde
tetrodotoksinin daha çok olduğu belirtiliyor. Lagocephalus sceleratus isimli
büyük türde de zehir daha fazladır. Tüm balon balıklarında zehir var ama bu iki
türde daha fazla yer alıyor. Yaklaşık 20 yıldan bu yana kıyılarımızda balon
balıkları balıkçılarımız tarafından yakalanıyor" diye konuştu.
"VÜCUDUN KALDIRABİLECEĞİ SINIR AŞILDI"
Dalış yaptıkları esnada etraflarının hep küçük balon
balıkları ile kaplı olduğunu dile getiren Gökoğlu, "Popülasyon azalmadı,
artış devam ediyor. Balon balığının tüketilmemesiyle ilgili sürekli uyarılarda
bulunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı da uyarı yapıyor, bu balığın karaya
çıkarılması yasak, sadece kuyruğu getirilebilir. Ancak vatandaşlarımız, ‘Biz
iyilik bize bir şey olmadı’ şeklinde yaklaşıyorlar. İnsanın bu toksini belli
bir seviyeye kadar tolere etme durumu var. O seviyeyi geçerseniz, sizi bu
toksin zehirliyor. Zannediyorum İskenderun tarafında yaşanan olay da bu. O büyük
olan türü yakaladılar. Temizlediler ve yediler. O toksin vücudun
kaldırabileceği sınırı aştı. Öyle bir olay olduğunu tahmin ediyorum”
değerlendirmesinde bulundu.
Gökoğlu, balon balığını tüketmede dozun ayarlanamayacağını
ve en iyi yolun tüketilmemesi olduğunu bildirdi.
"İŞLEM UYGULANSA DA ZEHİR ETKİLİ OLUYOR"
Bu ayarlamamanın yapılamaması halinde böyle üzücü durumların yaşanabileceğinin altını çizen Gökoğlu, "Biz vatandaşlarımızı uyarıyoruz, balon balığını yemeyin diye. Ancak kimse bu bizim uyarılarımıza dikkat etmiyor. Zaman zaman bizim bu bölgede, 'Biz yedik bize bir ley olmadı' şeklinde yaklaşımlar oluyor. Bu bir anlık olaydır, olduğu anda zaten olay bitmiştir. En iyisi hiçbir şekilde yememek. O küçük balon balığındaki toksinin daha yüksek olduğu belirtilmiş. Bayatlamaya yaklaştığı zaman zehir organlarına dağılır. O zaman balık en tehlikeli duruma gelebilir. Toksin, protein kökenli olmadığı için hiçbir şekilde bozulmuyor. Toksin çok tehlikelidir. Bunlara ne kadar işlem uygularsanız uygulayın, zehirlenme vakaları yaşanıyor" açıklamasında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
- İşte tablo tablo zamlı maaşlar
- Real Madrid'den Arda Güler kararı!
- Fatih Altaylı'ya hapis!
- Saatler içinde değişen suçlama
- 'Bu bir ihbardır' diyerek herkesi uyardı
- Terim'le konuşması ortaya çıktı!
- Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı
- Fatih Altaylı'ya ağız dolusu hakaret...
- Ali Kıdık zehir zemberek sözlerle ayrıldı!