ATO'nun raporuna göre 15 yılda 48 tıp fakültesi açıldı, öğrenci sayısı 2 yılda yüzde 100 arttı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 03:02

“Hastalar geldiğinde boş dönmesin” diye tıp fakültesi açıldığının altını çizen ATO Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Doğan, “Her yere tıp fakültesi açmak ve yeterliği olmayan hastanelerde plansız programsız uzmanlık eğitimi vermek, halkın sağlığı ile oynamanın yanında hekim enflasyonu yaratarak sağlık sistemine ucuz işgücü yaratmaktır. İyi bir teorik ve klinik eğitimden geçmeyen doktorlar; gereksiz tetkik ve yanlış tedavilerle halk sağlığını riske edecek” dedi.

‘CERRAH AÇIĞI OLACAK’

Sadece tıp eğitimi değil, uzmanlık eğitiminin de plansız yapıldığına da dikkat çeken Doğan, “Son 2 yıldır en az tercih edilen alanlar beyin cerrahisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi ve göğüs cerrahisi. İleride cerrah açığı yaşanacak” ifadelerini kullandı.