Avrupalı ilaç şirketlerinden endişelendiren uyarı: ‘Enerji krizi nedeniyle…’

30 Eylül 2022 Cuma, 12:03

Teva, Novartis'e Sandoz ve Fresenius'a bağlı Kabi başta olmak üzere jenerik ilaç üreticilerini temsil eden Medicines for Europe, bu hafta Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin enerji ve sağlık bakanlarına açık mektup gönderdi.

Mektupta, Avrupa'da elektrik fiyatlarının bazı ilaç fabrikaları için 10 katına çıktığı ve hammadde maliyetlerinin yüzde 50 ila yüzde 160 yükseldiğine vurgu yapıldı.

Reuters'ın haberine göre, Medicines for Europe yöneticisi Adrian Van Den Hoven, "Artan enerji maliyetleri Avrupa'daki sabit fiyat sisteminde çoğu üreticinin kâr marjının tamamen erimesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle ucuz bazı jenerik ilaçların üretiminin durabileceği uyarısı yapılan mektupta, bu ilaçların yeniden fiyatlandırılması talep edildi.

Kuruluşun verilerine göre jenerik ilaçlar, AB'de satılan tüm ilaçların yüzde 70'ini oluşturuyor.

Öte yandan AB enerji bakanları, bugün düzenleyeceği toplantıda enerji krizine ilişkin tedbirleri ele alacak. Tartışılacak tedbirler arasında ilaç şirketlerine yönelik destek henüz yer almıyor.

JENERİK İLAÇ NEDİR?

Jenerik ilaç, orijinal bir ilaca eşdeğer bir alternatif olan ilaçtır. Jenerik ilaçlar, orijinal marka ürünlerle aynı aktif bileşenleri içerir ve orijinalleriyle aynı kuvvetlerde ve dozaj formlarında bulunur.