Aynı anda karın ağrısı ve nefes darlığına dikkat

Acil servis uzmanı Prof. Dr. Polat Durukan, son günlerde artış gösteren karın ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Durukan, bu belirtilerin kimi zaman hayati risk taşıyan hastalıkların erken sinyali olabileceğini belirterek yurttaşları uyardı.

Durukan, özellikle ani başlayan karın ağrısı ile nefes darlığının birlikte görülmesinin, yalnızca sindirim sistemiyle değil, kalp, akciğer, diyafram veya damar sistemiyle ilişkili ciddi sorunlara işaret edebileceğini ifade etti.

Durukan, “Karın ağrısı çoğu zaman masum bir nedenle ortaya çıkabilir fakat nefes darlığıyla eşleştiğinde klinik tablo tamamen değişir. Akut karın, iç kanamalar, akciğer embolisi, kalp krizi, diyaframa bağlı komplikasyonlar ve daha birçok durum acil müdahale gerektirir” dedi.