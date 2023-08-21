Bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen 'monosit' nedir?

Yayınlanma: 21.08.2023 - 16:51

Güncelleme: 21.08.2023 - 16:52

Monositler bağışıklık sistemini doğrudan etkiler. Kan testinde beyaz kandaki monosit değerlerinin referans aralıkta olması çok önemlidir. Monosit değeri düştüğünde ya da monosit değeri yükseldiğinde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.

MONOSİT NEDİR?

Beyaz kanda bulunan monositler beyaz kanın bir parçasını oluşturur ve bu nedenle çok önemlidir.

Monosit (MON) hücreleri enfeksiyonlarla savaşır ve beyaz kandaki en büyük hücredir. MON, yabancı maddelerle mücadele etme ve ölü hücreleri vücuttan atma görevini başarıyla yerine getirir.

MONOSİT YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?

Vücutta parazit veya bakteri üremesi durumunda, kalp hastalıklarında MON yükselmeleri görülebilir. Yükselmenin birçok farklı nedeni olabilir.

Tüberküloz hastalığı, akciğer hastalıkları kardiyovasküler hastalık, obezite monosit yükselmesinin nedenleri arasında yer alır.

MON değerleri yükseldiğinde görülen yaygın belirtiler;

Aşırı kilo alımı veya hızlı kilo alımı, vücut direncinde azalma ve sürekli yorgunluk yükselişin göstergesidir.

MONOSİT (MON) DÜŞÜKLÜĞÜNE NE SEBEP OLUR?

Monositler kemik iliğinde bulunur. Bu nedenle kemik iliğini etkileyen olaylar MON düşüklüğünü de doğrudan etkileyebilir. MON düşüklüğünün nedeni iyi ve doğru tespit edilmeli ve buna göre adımlar atılmalıdır.

Anemi, B12 eksikliği ve lösemi gibi ciddi hastalıklar monosit düşüklüğüne neden olur.

Monosit azalması genellikle yoğun stres dönemlerinde ortaya çıkar. Ayrıca lupus ve tüberküloz gibi bağışıklık sistemini doğrudan etkileyen hastalıklar da monosit azalmasının nedenleri arasındadır.

Romatoid artrit ve viral enfeksiyonlar MON değerlerindeki düşüşü doğrudan etkiler.

Monosit düşüklüğünün yaygın belirtileri;

MON düşüklüğünde solunum problemleri ortaya çıkabilir.

Uzun süreli halsizlik ve yorgunluk yaşanması düşük MON göstergesi olabilir.

Sık ve uzun süreli enfeksiyonlar MON düşüklüğüne işaret eder.

Güçsüzlük hissi bu değerlerdeki düşüşün en önemli belirtisidir.

MONOSİT DEĞERİ NE OLMALIDIR?

Kandaki monosit miktarını belirlemek için hemogram çekilmesi gerekir.

Tam kan sayımı sonucunda monosit değerleri elde edilir;

4'ün altında ise düşük MON

4 ile %4 arası normaldir

4'ün üzerindeyse yüksek monosit değerini ifade eder.



