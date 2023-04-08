Bakan Fahrettin Koca'dan giderayak özel hastanelere kıyak

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Son 1.5 yılda 10’dan fazla değişiklik yapılan Özel Hastaneler Yönetmeliği yine güncellendi. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan değişikliğe göre, özel sağlık kuruluşların yatakları ve yoğun bakım yataklarının tescili için son tarih olan 2022 sonu, 2024’ün sonuna ertelendi.

2019 öncesi ön izin almış hastanelerin ruhsat süresi ise 2025 sonundan 2028 sonuna ötelendi. Özel hastanelerde deprem ve doğal afetler, tabip eksikliği ve tadilat gibi nedenlerle faaliyetleri askıya alma süresi de 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

(Kubilay Yalçınkaya)



Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, mevzuat değişiklikleriyle hastane zincirlerinin geniş alan kazandığına dikkat çekerek “Özel hastane sahipleri istedikleri gibi Sağlık Bakanlığı’nda at koşturuyor” dedi.

‘TEKELLEŞME YARATTI’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduklarına, daha önce dernekte aktif yöneticilik yaptıklarına dikkat çeken Yalçınkaya, “Bakanlığın özel sektöre yönelik adımlarının geneli, şehir merkezlerine özel sektör kuruluşların yayılmasına ve sağlık hizmetlerinde tekelleşmelere neden oldu” ifadelerini kullandı.



