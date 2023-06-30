Balcalı Hastanesi çözüm bekliyor... Prof. Dr. Ahmet Hilal: Hasta görmeden doktor olacaklar

Yayınlanma: 30.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.06.2023 - 03:47

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tetiklenen fay hattında 20 Şubat’ta meydana gelen 6.4 şiddetindeki Hatay depreminde hasar gören Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 21 Şubat’ta boşaltıldı. Boşaltılan binaya ilişkin geçen 4 aylık zaman diliminde bir işlem yapılmazken tıp fakültesinde eğitim gören öğrenci ve doktorların durumu da belirsizliğini koruyor.

Cumhuriyet’e konuşan Çukurova Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Balcalı Hastanesi sadece büyük bir hastane değildir. Akdeniz ve Güneydoğu bölgesinin en köklü referans hastanesidir. Kalıcı çözüm üretilmesi gerekiyor. Aksi halde aksayan eğitimle öğrenciler hasta görmeden doktor olacak” dedi.

(Ahmet Hilal)



‘SÖZLER TUTULMADI’

Sağlık Bakanı Koca’nın 28 Şubat’ta yaptığı “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültemizin kadrosu, Balcalı Hastanesi’nin tadilatı bitene kadar hizmetlerine Yüreğir Devlet Hastanesi’nde devam edecek” açıklamasını anımsatan Prof. Hilal, 4 aydır bu sözün gerçekleşmediğini belirtti.