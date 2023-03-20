Balıkesir Edremit 8 no'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'ndaki doktorlar risk altında
Genel Sağlık-İş, 1. derece deprem bölgesinde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı iddia edilen Balıkesir Edremit 8 no’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun tahliye ettirilmesine ilişkin başvuruları görmezden gelen idari amirler hakkında soruşturma açılması için başvuruda bulundu. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, söz konusu binaya ilişkin, “Hizmet binasının depreme dayanıklı olup olmadığı noktasında gerekli iş, işlem ve testlerin yaptırılmasına ilişkin isteme idarece herhangi bir yanıt verilmedi, binanın depreme dayanıklılığı konusunda herhangi bir test ve tetkik işlemi dahi yaptırılmadı” dedi.
Genel Sağlık-İş, Edremit 8 Nolu Acil Sağlık Hizmet İstasyonu’nun “dökülen” binasının tahliye ettirilmesine ilişkin başvuruları görmezden gelen idari amirler hakkında soruşturma açılması için başvuruda bulundu.
Genel Sağlık-İş Başkanı Uğur, “Yaşanan felaketin ardından deprem kuşağı üzerinde bulunan coğrafyamızda, yapıların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi, kentsel dönüşüm ve kamu binalarının yenilenmesi faaliyetlerinin ivedi şekilde tamamlanması gerekliliği bir kez daha açığa çıktı. Ancak, idari organlarca, depreme dayanıklı olamayacağı çıplak gözle görülebilen binalara ilişkin olarak herhangi bir iş ve işlem yapılmadı” dedi.
(Derya Uğur)
Uğur, “Söz konusu binada çalışan üyelerimiz, İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne yaptıkları ‘kullanılmakta olan hizmet binasının balkon kısmında çatlaklar bulunduğu, bu binanın taşıyıcı kolonlarının demirlerinin görünebilecek şekilde çatladığı; bu demirlerin ‘burgu’ olarak tabir edilen demirlerden bile olmadığının çalışanlarca tespit edildiği, hizmet binasının depreme dayanıklı olup olmadığı noktasında gerekli iş, işlem ve testlerin yaptırılması’ istemine yanıt alamadılar. Konunun, genel merkezimize iletilmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı’na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na konuyla ilgili idari başvuruda bulunduk” dedi.
SORUMLU AMİRLERE CEZA TALEBİ
Uğur, söz konusu binanın üzerinde bulunduğu coğrafyanın 1’inci derece deprem bölgesi olduğunu belirterek, sağlık personelinin yaşam haklarının tehlikeye düşürüldüğüne dikkat çekti. Başvuruda, görevini yerine getirmeyen sorumlu amirler için cezai işlem yapılması talep edildi.
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