Barış Yarkadaş: Fahrettin Koca’nın üç parmağı kırılmış

08 Temmuz 2022 Cuma, 07:37

TV100’de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Sağlı Sollu programının katılımcılarından Barış Yarkadaş 10 gün önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ayak parmaklarından 3’ünün kırıldığının söyledi.

Yarkadaş şu açıklamaları yaptı:

“Fahrettin beyin 10 gün önce ayaklarından 3 parmağı kırılmış. Kimseye söylememişler. Bugün de rahmetli Ekrem Karakaya’nın cenazesine o kırık parmakları ile gitmiş. Hatta bu sırada da yakın çevresinden edindiğim bilgiye göre 60’a yakın doktorla görüşmüş. Bu sağlıktaki şiddetle ilgili. Fakat onlara da söylememiş. Küçük bir kaza geçirmiş. 3 parmağı kırılmış. 10 gündür de tedavisi sürüyormuş. Sadece tedavi eden doktoru biliyormuş. Başka da kimseye söylememişler”