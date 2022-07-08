Barış Yarkadaş: Fahrettin Koca’nın üç parmağı kırılmış
Gazeteci Barış Yarkadaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘nın 10 gün önce ayak parmaklarından üçünün kırıldığını söyledi.
TV100’de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Sağlı Sollu programının katılımcılarından Barış Yarkadaş 10 gün önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ayak parmaklarından 3’ünün kırıldığının söyledi.
Yarkadaş şu açıklamaları yaptı:
“Fahrettin beyin 10 gün önce ayaklarından 3 parmağı kırılmış. Kimseye söylememişler. Bugün de rahmetli Ekrem Karakaya’nın cenazesine o kırık parmakları ile gitmiş. Hatta bu sırada da yakın çevresinden edindiğim bilgiye göre 60’a yakın doktorla görüşmüş. Bu sağlıktaki şiddetle ilgili. Fakat onlara da söylememiş. Küçük bir kaza geçirmiş. 3 parmağı kırılmış. 10 gündür de tedavisi sürüyormuş. Sadece tedavi eden doktoru biliyormuş. Başka da kimseye söylememişler”
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