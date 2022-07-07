CHP'li Faik Öztrak'tan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya: Bari susup, en azından utanmayı bilin

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Konya’da doktor Ekrem Karakaya’nın öldürülmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına, “Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” karşılığını veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi. Öztrak, “Bari susup, en azından utanmayı bilin” dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 01:27
CHP'li Faik Öztrak'tan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya: Bari susup, en azından utanmayı bilin
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Konya’da doktor Ekrem Karakaya’nın hasta yakını Hacı Mehmet Akçay tarafından katledilmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin" sözlerini eleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi.

"REİSİNİZ SİZİN İFADENİZLE ÜZGÜN BİLE GÖRÜNMEDİ"

“Doktorlarımıza ‘giderlerse gitsinler’ diyen reisiniz konuşmasında kaybettiği belediyeler için üzüntü ifade etti. Ama görevi başında katledilen doktorumuz için tek kelime üzüntü ifade etmedi. Sizin ifadenizle üzgün bile görünmedi. Bari susup, en azından utanmayı bilin."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler’ demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!” tepkisini göstermişti.

Bakan Koca, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu’na verdiği yanıtta, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerini kaydetmişti.


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