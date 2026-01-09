Baş ağrısı, uykusuzluk, nefes darlığı... Sebebi 'lodos' olabilir!

Son günlerde yurdun büyük bir bölümünde zaman zaman etkisini sürdüren kuvvetli lodos insan sağlığını olumsuz etkilediği belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, açıklamalarda bulundu.

Lodosun yol açtığı hava basıncındaki ani değişimlerin pek çok insanda baş ağrısı halsizlik şikayetleri yaşattığını belirten Dr. Özkaya, "Bunu 'lodos çarptı' olarak tanımlıyorlar. Lodos ayrıca hormonal dengeyi bozan ve psikolojik sorunlara da yol açarak; Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, çalışma isteğinin azalması, göz kanlanması, ağrı, mide bulantısı, nefes darlığı, uyuşukluk, iştah değişiklikleri ve psikolojik sorunlar gibi şikayetlere de sebep oluyor" dedi.

LODOSUN KAN BASINCINA ETKİSİ

Lodos ve soğuk hava gibi mevsimsel hava değişikliklerinin kan basıncına etkisi hakkında bilgi veren Özkaya, "Kan basıncı genellikle kışın daha yüksek, yazın ise daha düşüktür. Bunun nedeni, düşük sıcaklıkların kan damarlarının geçici olarak daralmasına neden olmasıdır. Daralmış damarlardan ve atardamarlardan kanı geçirmek için daha fazla basınca ihtiyaç duyulur. Bu da kan basıncının yükselmesine neden olur.

Kan basıncı ayrıca, hava cephesi veya fırtına gibi ani hava değişikliklerinden de etkilenebilir. Vücut, kan damarları da dahil olmak üzere, nem, atmosfer basıncı, bulut örtüsü veya rüzgardaki ani değişikliklere, soğuğa verdiği tepkiye benzer şekilde tepki verebilir. Kan basıncındaki bu hava şartlarına bağlı değişiklikler, 65 yaş ve üstü kişilerde daha yaygındır.

Yüksek tansiyonunuz varsa, mevsimler değiştikçe kan basıncı ölçümlerinizi not edin. Yüksek tansiyonun mevsimsel nedenleri arasında kilo alımı, tatillerde sık sık tüketilen tuzlu yiyecekler ve soğuk hava nedeniyle azalan fiziksel aktivite yer alır. Hava şartlarının kan basıncınızı nasıl etkileyebileceği konusunda sorularınız varsa, sağlık ekibinize danışın. Kan basıncı ölçümlerinizde değişiklikler olursa, sağlık uzmanınıza bildirin. Yeni bir doz kan basıncı ilacına veya farklı bir ilaca ihtiyacınız olabilir. Sağlık ekibinizle konuşmadan ilaçlarınızı değiştirmeyin" diye konuştu.