Çocukların beslenmesi zihinsel gelişimlerini etkiliyor!

Yayınlanma: 14.09.2023 - 12:10

Güncelleme: 14.09.2023 - 12:15

Özellikle okul döneminde çocukların hastalığa yatkınlık seviyesinin arttığına dikkat çeken Diyetisyen Fatma Tapsız, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenilmesi gerektiğini söyledi.

Okula yeni başlayacak çocuklarda beden ve zihinsel gelişimin önemine dikkat çeken Tapsız, "Okula yeni başlayan, özellikle 6-12 yaş grubundaki çocuklar için sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılması ileride oluşabilecek kronik hastalıkların önüne geçilmesi açısından son derece önemlidir. Sağlıklı, proteinden zengin bir kahvaltı bilmekle alakalı işlevleri ve öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir. Kahvaltı öğününün atlanması halsizlik ve yorgunluğa neden olurken konsantrasyon ve verilen bilgilerin hatırlanma performansını düşürüyor. Kahvaltı yerine tüketilen pastane ürünleri, gün içerisinde tüketilen abur cubur veya fast food ürünler yüksek ve boş enerji kaynakları olup obeziteye yol açabilir. Bu durumda çocukları sağlıklı beslenme alternatiflerine yönlendirmek çok önemlidir" şeklinde konuştu.

PAKETLİ ÜRÜNLERE DİKKAT

Paketli ürünler konusunda da uyarılarda bulunan Tapsız, "Paletli ürünlerden uzak durulmalı, sağlıklı beslenme çantaları hazırlanmalıdır; taze veya kuru meyvelerle beraber kuruyemiş, içecek olarak süt veya ayran ara öğünlerde tüketilebilir. Hazır meyve suları yerine taze sıkılmış meyve suları tercih edilebilir fakat burada miktara dikkat etmek gerekir. Çünkü bir su bardağı meyve suyu günlük alınması gereken meyve miktarının üzerinde meyve içerir. Bu dönemde çocukların su tüketimi de çok önemlidir. Beslenme çantalarının yanında onların ilgisini çekebilecek suluklar çocukları su içmeye teşvik edebilir" diye konuştu.