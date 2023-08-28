Virüsle hastalık arasındaki ince çizgi: HIV ve AIDS farkları

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:34

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:36

HIV ve AIDS, modern tıbbın en önemli konularından biridir. Bu iki terim sık sık birbirinin yerine kullanılsa da aslında farklı anlamlara gelir. HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), bağışıklık sistemi üzerinde etki eden ve AIDS'i (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu) oluşturan virüsün adıdır.



HIV NEDİR?

HIV, insan bağışıklık sistemini hedef alan bir virüstür. Vücuda girdikten sonra, özellikle beyaz kan hücrelerini hedef alarak bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. HIV enfeksiyonu taşıyan kişiler, semptom göstermeyebilir veya hafif semptomlar yaşayabilirler. HIV enfeksiyonunu sürdüren kişiler, enfekte olmuş cinsel partnerlere veya kan yoluyla başkalarına virüsü bulaştırabilir.

AIDS NEDİR?

AIDS, HIV enfeksiyonunun ilerlemiş aşamasıdır. AIDS, "Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu" anlamına gelir. Bir kişi, HIV virüsüne sahip olduğunda ve bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıfladığında AIDS teşhisi konabilir. Bu aşamada, vücut artık enfeksiyonlara ve kanser türlerine karşı direnç gösteremez. Bu durum, yaşamı tehdit edebilir.

HIV VE AIDS ARASINDAKİ FARKLAR

1. Virüs ve Hastalık Aşaması: HIV, virüsün adıdır. HIV enfeksiyonu olan kişilerde, semptomlar hafif veya yok olabilir. AIDS, HIV enfeksiyonunun ilerlemiş aşamasıdır ve bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamıştır.

2. Semptomlar: HIV enfeksiyonunun ilk aşamalarında semptomlar genellikle hafiftir. AIDS aşamasında ise ciddi enfeksiyonlar, kanser türleri ve kilo kaybı gibi semptomlar görülebilir.

3. Tedavi: Günümüzde, HIV enfeksiyonu antiretroviral ilaçlarla kontrol altına alınabilir ve hastaların yaşam süresi uzatılabilir. Ancak AIDS aşamasında, hastaların yaşam süresi ciddi şekilde etkilenebilir.

4. Bulaşma: HIV, enfekte kan, cinsel temas ve anneden bebeğe geçebilir. AIDS, HIV enfeksiyonunun ilerlemiş bir aşaması olduğu için, HIV'in yol açtığı enfeksiyonlar ve hastalıklar nedeniyle bulaşabilir.

TEDAVİ VE BAKIM

HIV ve AIDS tedavileri farklıdır. HIV pozitif bir kişi antiretroviral tedavi (ART) alarak virüsün yayılmasını kontrol altına alabilir ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilir. AIDS tedavisi ise bağışıklık sistemi güçlendirmeyi hedefler ve ileri aşamalarda bile etkili olabilir.

HIV ve AIDS, karmaşık ve ciddi sağlık sorunlarıdır. HIV pozitif bir kişi, uygun tedavi ve bakım ile sağlıklı bir yaşam sürebilirken, AIDS geliştikten sonra hastalığın ileri evrelerinde yaşam tehdit edici komplikasyonlar olabilir. Bu nedenle, HIV enfeksiyonunun erken teşhisi ve tedavisi, AIDS'in önlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. HIV ve AIDS hakkında doğru bilgi, toplumun bu salgına karşı daha iyi hazırlanmasına yardımcı olabilir.

