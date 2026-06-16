Bebeklerde burun tıkanıklığı gelişimi engelliyor mu? Uzman isimden hayati uyarılar!

Bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişme süreçlerinde ebeveynlerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan burun tıkanıklığı, sanılanın aksine sadece geçici bir huzursuzluk değil, hayati fonksiyonları etkileyen ciddi bir sağlık problemi olabilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Dicle Çelik, bebeklik döneminde burun tıkanıklığının hafife alınmaması gerektiğinin altını çizerek önemli uyarılarda bulundu.

"BAZEN BÜTÜN HİKÂYE SADECE TIKALI BİR BURUNDAN İBARETTİR"

Özellikle doğumdan sonraki ilk aylarda bebeklerin büyük ölçüde sadece burundan nefes alabildiğini ifade eden Uzm. Dr. Dicle Çelik, tıkalı bir burnun zincirleme reaksiyonlara yol açtığını belirtti. Çelik, "Bebekler emerken aynı zamanda nefes aldıkları için burun tıkanıklığı varsa hem beslenme hem de nefes alma güçleşir. Burun tıkanıklığı sadece burnu değil; uykuyu, beslenmeyi ve büyümeyi de etkiler. İyi uyuyamayan bebek daha huzursuz olur, iyi beslenemeyen bebek daha çabuk yorulur. Bazen bütün hikâye sadece tıkalı bir burundan ibarettir" diyerek konunun önemini vurguladı.

SERUM FİZYOLOJİK İLAÇ DEĞİLDİR: NASIL UYGULANDIĞI ÖNEMLİ

Ebeveynlerin sıklıkla tereddüt ettiği serum fizyolojik kullanımına da açıklık getiren Uzm. Dr. Çelik, bu solüsyonların ilaç olmadığını ve güvenle kullanılabileceğini söyledi. Serum fizyolojinin vücut sıvılarıyla uyumlu oranda tuz içeren steril bir solüsyon olduğunu belirten Çelik, şu uyarılarda bulundu:

"Önemli olan sadece serum fizyolojik kullanmak değil, onu nasıl verdiğinizdir. Uygulama nazik ve kontrollü şekilde yapılmalıdır. Ani ve yüksek basınçlı uygulamalar bebeği rahatsız edebilir ve kulak yapılarına zarar verebilir. İhtiyaç halinde, yumuşamış salgılar bir burun aspiratörü yardımıyla nazikçe temizlenmelidir."

EV YAPIMI KARIŞIMLAR VE MUSLUK SUYU ENFEKSİYON SAÇIYOR!

Evde hazırlanan tuzlu su karışımlarının ve musluk suyunun burun temizliğinde kullanılmasının büyük riskler barındırdığına dikkat çeken Uzm. Dr. Dicle Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev yapımı karışımlarda tuz oranı kontrolsüzdür. Fazla tuz burunda kuruluk, yanma ve tahrişe neden olurken, az tuz mukozada şişme ve tıkanıklığı artırabilir. Ayrıca bu karışımlar steril değildir, bakteri üremesine açıktır. Musluk suyu ise içilebilir olsa bile burun içi uygulamalar için uygun değildir. Hassas burun mukozasına yapılan uygunsuz müdahaleler; kulak enfeksiyonları, sinüzit ve diğer üst solunum yolu hastalıklarına zemin hazırlar."

UZUN SÜREN TIKANIKLIKLARDA UZMANA BAŞVURUN

Burun tıkanıklığının kronikleşmesi durumunda orta kulak iltihabı, geniz akıntısı ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının tetiklenebileceğini hatırlatan Çelik, uzun süren şikayetlerde mutlaka bir çocuk hekimine danışılması gerektiğini belirtti. Çelik, ebeveynlere şu sözlerle seslendi: "Burnu açık bebek mutlu bebek demektir. Mutlu bebek huzurlu uyur, daha iyi beslenir ve sağlıklı büyür."