‘Beyaz Reform’ asistan doktorları ikiye ayırdı: İş bırakıyorlar
“Beyaz Reform” adı altında duyurulan Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği'nin dışında bırakılan üniversitelerde çalışan asistan doktorlar, 15-16 Eylül’de iş bırakma eylemi yapacak.
Üniversitelerde çalışan asistan doktorlar Sağlık Bakanlığı tarafından “Beyaz Reform” adı altında duyurulan Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği’nin dışında bırakıldı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan asistan doktorlar ile üniversite hastanelerinde çalışan asistan doktorlar arasında ciddi bir gelir farkı oluştu. Yönetmeliğe tepki gösteren asistan doktorlar, “Eşit işe eşit ücret” demek için ülke genelinde 15-16 Eylül’de iş bırakma eylemi yapacak.
"CİDDİ ÜCRET FARKI VAR"
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan Hekim Kolu Üyesi İlyas Kavak, uzun zamandır talepleri için mücadele ettiklerini belirterek “Yönetmelik bize ‘Beyaz Reform’ olarak sunuldu. Ancak yönetmelik uygulanırken üniversite hastaneleri hariç tutuldu. Sadece Sağlık Bakanlığı kadrosundaki hekimleri kapsadı. Üniversite hastanelerinde çalışan hekimler olarak mağdur durumdayız. Çünkü diğer hekimlerle aynı işi yapmamıza rağmen aramızda ciddi bir ücret farkı oluştu” dedi.
Kavak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sağlık Bakanlığı üniversitedeki hekimlerin Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı olduğu, bu nedenle düzenlemeyi YÖK’ün yapması gerektiğini söyledi. YÖK bir yönetmelik çıkaracağını söyledi ancak 12 Ağustos’tan bu yana hiçbir düzenleme yapılmadı. Biz sürekli oyalanıyoruz. O yüzden iş bırakma eylemi yapmaya karar verdik. Taleplerimiz karşılanmazsa daha uzun süreli iş bırakma eylemleri yapmayı düşünüyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil” diye konuştu.
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