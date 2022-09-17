‘Beyaz Reform’un bir aylık karnesi: ‘Sistemin çöküşünü perdeleme çabası’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hekim göçünü ve kamudan ayrılışları engellemek için başlattıklarını açıkladıkları “Beyaz Reform” süreci, 12 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ek ödeme yönetmeliği ile hayata geçti.
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Beyaz Reform’un bir aylık karnesini çıkarttı. Şahin, “Yönetmeklikte performansın adı ‘teşvik’ olarak değişti. Ek ödeme sisteminin adının değiştirilmesi dışında değişen bir şey yok” tepkisini gösterdi. Sağlık sisteminin üç randevu sınırı gibi uygulamalarla çöktüğünü söyleyen Şahin, şunları kaydetti: “Bu uygulamalarla randevu sorununun aşılması mümkün değildir. Yamalı bohçaya dönen sağlık sistemini palyatif yöntemlerle düzeltmek imkânsız. Bakanlık hem bu çöküşü perdelemeye çalışıyor hem de sağlık çalışanlarını kandırmaya çalışıyor.”
İSTEDİĞİ RAPOR VERİLMEDİ SALDIRDI
Şanlıurfa’da, dün iki grup arasındaki kavgada darp alan bir kişi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine geldi. Tedavisinin ardından darp raporu hazırlandı. İddiaya göre kişi, doktordan 10 günlük de istirahat raporu hazırlamasını istedi. Olumsuz yanıt veren doktor, bir gün iş göremez raporu verdi. Daha sonra doktor, kendisine hakaret eden kişiyi, güvenlik görevlileri aracılığıyla dışarı çıkardı. Dışarı çıkarılan kişi, yakınlarıyla birlikte güvenlik görevlilerine saldırdı.
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