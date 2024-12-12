Beyin sisi hafife alınmamalı: Bu belirtiler varsa dikkat

Yayınlanma: 12.12.2024 - 11:29

Güncelleme: 12.12.2024 - 11:29

Nöroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Demet Aygün Üstel, günlük yaşam temposunda artan unutkanlık, konsantrasyon eksikliği ve zihinsel yorgunluk şikayetlerine dikkat çekti. Halk arasında "beyin sisi" olarak adlandırılan bu durumun, birçok kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

BEYİN SİSİ HASTALIK DEĞİL, BİR BELİRTİ



Dr. Aygün Üstel, beyin sisinin tıbbi bir hastalık değil, altta yatan sağlık sorunlarının bir belirtisi olduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi:



“Beyin sisi, düşünceleri netleştirmede zorluk, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık ve zihinsel yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durum bireylerin hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında verimliliklerini düşürebilir. Stresten hormonal değişimlere, uyku bozukluklarından kronik hastalıklara kadar pek çok faktör beyin sisini tetikleyebilir. Özellikle Covid-19 pandemisi sonrası dönemde bu şikayetlerin artması dikkat çekiyor.”

FARKLI NEDENLERLE ORTAYA ÇIKABİLİR



Beyin sisinin yaşam tarzı, sağlık sorunları ve çevresel faktörler gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceğini söyleyen Üstel, bu duruma yol açan başlıca faktörleri şu şekilde sıraladı:

Uyku eksikliği

Stres ve kaygı

Yetersiz beslenme

Hormonal değişiklikler

Kronik hastalıklar

Depresyon ve anksiyete

Covid-19 sonrası etkiler

İlaçların yan etkileri ve toksinlere maruz kalma

BELİRTİLERİ VE ETKİLERİ



Dr. Üstel, beyin sisinin belirtilerini konsantrasyon eksikliği, unutkanlık, zihinsel bulanıklık, enerji eksikliği, kelime bulmada zorluk ve duygusal dengesizlik olarak sıraladı. Bu belirtilerin şiddetinin kişiden kişiye değişebileceğini ifade eden Üstel, uzun süre devam eden şikayetlerin bir uzmana danışılmasını gerektirebileceğini vurguladı.

ÖNLEMLER VE TEDAVİ ÖNERİLERİ



Beyin sisinin genellikle kalıcı olmadığını ve altta yatan nedenlerin düzeltilmesiyle hafifletilebileceğini belirten Dr. Üstel, alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı:

Sağlıklı uyku düzeni oluşturun ve günde 7-9 saat uyuyun.

Omega-3 yağ asitleri, B12 vitamini ve demirden zengin gıdalar tüketerek dengeli beslenin.

Stres yönetimi için yoga ve meditasyon gibi gevşeme tekniklerini deneyin.

Düzenli fiziksel aktiviteyle zihinsel sağlığınızı destekleyin.

Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları sınırlayın.

Düzenli sağlık kontrollerini aksatmayın.

Dr. Aygün Üstel, beyin sisi belirtilerinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, “Sağlıklı bir yaşam tarzı zihinsel berraklığın anahtarıdır. Bu belirtilerle karşılaşan bireyler, yaşam tarzlarını düzenleyerek ve gerekirse bir uzmana başvurarak zihin sağlıklarını koruyabilirler” dedi.