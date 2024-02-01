Beyin ve omurilikteki tehlike: Klasik boyun fıtığı nedir?
Klasik boyun fıtığı belirtilerinin yanı sıra farklı şikayetlerin de hastalığa işaret ettiğini belirten Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Dr. Bilgehan Bilge, boyun fıtığı ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Dr. Bilgehan Bilge, boyun fıtığına dair klasik belirtiler ve teknolojik gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Bilge, boyun fıtığının tanısında geçmişten günümüze yaşanan teknolojik evrimi değerlendirdi ve hastalığın belirtileri hakkında bilgi verdi.
Dr. Bilgehan Bilge'nin belirttiği klasik boyun fıtığı belirtileri şunlardır:
- Boyun ağrısı
- Boyundan omuza veya kola yayılan ağrı
- Kol veya elde uyuşma
- Kol, el veya el parmaklarında güçsüzlük
Ancak Dr. Bilge, sadece bu belirtilerle kalmayarak baş ağrısı, baş dönmesi, kalp ritminde bozulma gibi farklı şikayetlerin de ortaya çıkabileceğini vurguladı.
Geçmişte boyun fıtığı teşhisinin basit röntgen görüntüleri ile konulduğunu ifade eden Dr. Bilge, bu yöntemin yalnızca kemikleri gösterdiğini ve hastalığın doğru teşhisinin zor olduğunu belirtti. Ancak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazının devreye girmesiyle boyun fıtığının daha net bir şekilde görüntülenebildiğini ve hastaların doğru teşhis alabildiğini söyledi.
Omurilik etkilenerek çeşitli belirtilere sebep olan boyun fıtığıyla ilgili Dr. Bilge, baş ağrısı, baş dönmesi, iç kulak tuzlarında dengesizlik gibi şikayetlere ek olarak hipotansiyon, hipertansiyon atakları, barsak düzensizlikleri, terleme bozuklukları, dikkat dağınıklığı, uyku bozuklukları gibi çeşitli belirtilerin görülebileceğini açıkladı.
Sonuç olarak, günümüzde teknolojik ilerlemeler sayesinde boyun fıtığı teşhisi daha kesin ve doğru bir şekilde konulabilmekte ve hastaların tedavileri bu doğrultuda planlanabilmektedir.
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