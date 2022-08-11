Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: 'Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun'

11 Ağustos 2022 Perşembe, 11:07

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Covid-19 vaka sayılarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığının 25 Temmuz-1 Ağustos verilerinde haftalık vaka sayısının 406 bin 322 olduğuna dikkati çeken Kayıpmaz, "Günlük vaka sayısı 50 binin üzerinde gerçekleşti. Ne yazık ki Kovid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşların sayısında da artış görüldü" ifadesini kullandı.

Özellikle Kurban Bayramı'nda yaşanan sosyal hareketliliğin vaka sayılarındaki artışı etkilediğini vurgulayan Kayıpmaz, hastalığın yayılımının önlenmesi için toplu taşıma araçları, asansörler, sağlık kuruluşları gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanılmasını önerdi.

Kayıpmaz, Covid-19'a karşı en önemli koruyucunun aşı olduğuna işaret ederek, "Üç aşı seçeneğimiz var, biri de ülkemizde geliştirilen TURKOVAC. Hatırlatma dozu zamanı gelmiş veya hiç aşı olmamış kişilerin mutlaka aşılarını olmasını öneriyoruz. Özellikle 50 yaş üstü bireyler, bağışıklık sistemi, kalp, akciğer hastalığı olan veya kanser tedavisi gören kişilerde hatırlatma doz aşılarının ihmal edilmemesi gerekiyor" diye konuştu.

"GÜNDE ORTALAMA 40 KİŞİ COVİD-19 NEDENİYLE VEFAT EDİYOR"

Doç. Dr. Kayıpmaz, belirti gösteren kişilerin PCR testi yaptırması ve kendilerini izole etmesinin önemine vurgu yaparak, Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma yatırılan, ölen kişilerin büyük bölümünün yaşı ileri, ek hastalığı bulunan bireyler olduğuna dikkatçekti.

Hastalığı ayakta atlatan kişiler açısından da bazı belirtilerin özellikle 2-3 gün süresince çok yıpratıcı olabileceğini dile getiren Kayıpmaz, "Son verilere göre, günde ortalama 40 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat ediyor. Bu hastalığı aşıyla önleyip, önlemlerle önüne geçebileceğimizi unutmamalıyız. Bireysel tedbirler sadece kendimizi değil risk grubundaki yakınlarımızı korumak açısından da çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Hastanelerdeki Pandemi Kurullarının, Covid-19 için ayrılan yatak sayılarını ihtiyaca göre artırıp azaltabildiğini aktaran Kayıpmaz, Ankara Şehir Hastanesi'nin Covid-19 kaynaklı poliklinik başvurularında bu hafta, bir önceki haftaya göre bir miktar düşüş yaşandığını söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, vaka sayılarının salgın süresince dalgalı şekilde ilerlediğini anımsatarak, "Özellikle okulların açılacağı, kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirilecek sonbahar-kış aylarında Kovid-19'un yayılımı da artış gösterebilir. Bu nedenle hatırlatma dozu aşılarının bu mevsimden önce olunmasında büyük fayda var" diye konuştu.

Kovid-19'un uzun dönemli etkilerine de dikkati çeken Kayıpmaz, "Hastalığı geçiren kişiler 7 gün sonra test yaptırmadan sosyal yaşama dönebilse de virüsün saçılımının 14 gün süreyle devam etme riski bulunuyor. Bu nedenle kişiler günlük yaşantısına, işe dönse bile çevrelerindeki kişileri korumak açısından bir süre daha maske takmaya özen göstermeli" dedi.