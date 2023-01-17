Bodrum Devlet Hastanesi doktorsuz kaldı: Geçinemediler, tayin istediler

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 04:35

Muğla’daki Bodrum Devlet Hastanesi yenilenerek önceki gün hizmete açıldı. Ancak hayat pahalılığı ve yüksek ev kiraları nedeniyle sağlık çalışanları Bodrum’da görev yapmayı tercih etmiyor. İlçede bu nedenle doktor eksikliği var.

Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, “Hastanenin yatak kapasitesi artırıldı ancak doktor kadrosunda çok bir değişiklik yok. Göğüs cerrahisi, çocuk cerrahisi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji ve beyin cerrahisinde tek doktor var. Psikiyatride ise hiç yok. Bu kadroyla turizm sezonunda nüfusu bir milyonu geçen ilçede sağlık hizmeti veremezsiniz. Olay hastaneyi açmakla bitmiyor. Sağlık hizmeti için yeterli sayıda sağlık çalışanı gerekiyor. Son yıllarda yoğun istifalar oldu. Başka yerlere tayin istediler. Çünkü hayat çok pahalı, kiralar 20 bin TL’ye kadar çıkıyor. Sağlık çalışanlarına lojman veya kira desteği verilebilir” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki barınma sorunun kamu lojmanlarıyla çözülebileceğini belirterek “Sadece sağlık çalışanları için değil bütün kamu görevlilerinin yaşadığı bir barınma sorunu var. Kiralar bir yılda 5-10 kat arttı. Kamu personelinin aldıkları maaşlarla bu kiraları ödemeleri olanaksız. Bunun tek çözümü kamu lojmanları. Kurumlara lojman alanlarının tahsis edilmesi lazım. Ancak hükümetin lojman yapmak gibi bir politikası yok. Hatta var olan lojmanları sattılar” dedi.