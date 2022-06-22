Boyun düzleşmesi nedir? Boyun düzleşmesi belirtileri nelerdir? Boyun düzleşmesi nedenleri nelerdir? Boyun düzleşmesi nasıl teşhis edilir? Boyun düzleşmesi nasıl tedavi edilir?

22 Haziran 2022 Çarşamba, 17:06

Boyun düzleşmesi boynun çeşitli nedenlerden dolayı eğri kıvrımını kaybederek düzleşmesi durumuna verilen isimdir. Normal şartlar altında insanların omurgaları boyunda, sırtta ve bel altında biraz kıvrımlı ve eğri bir şekle sahiptir. Omurganın S şeklini oluşturan bu eğriler, boyun ve bel hizasında lordotik yani öne doğru oyuk, ve üst sırt hizasında kifotik yani geriye doğru çıkık olarak adlandırılırlar. Bu eğriler vücudun yapısının dengelenmesine ve korunmasına, hareketten kaynaklanan şokları emmesine, kafanın ağırlığını düzgün ve rahat bir şekilde taşımasına ve leğen kemiği ile uyumlu bir şekilde hizalanmasına, ve esnek bir şekilde hareket ederek bükülebilmesine yardımcı olur.

Lordosis, bireyin normal olan doğal lordotik eğrisini etkiler. Bu eğrinin çok içe doğru kıvrıldığı uruma lordoz adı verilir. Lordosis bireyin belini ve boynunu etkileyebilir. Bu durum, omurga üzerinde aşırı baskıya neden olarak, ağrı ve rahatsızlık hissedilmesi sağlayabilir. Şiddetli ve tedavi edilmeyen vakalarda bireyin hareket kabiliyetini olumsuz yönde etkileyebilir.

Boyun düzleşmesi tedavisi, bu eğrinin ne kadar ciddi değiştiğine göre değişir. Bir çok vakada durumu fizik tedavi ve günlük egzersizlerle yönetmek mümkündür. Boyundaki eğrinin bütünüyle ortadan kalkıp, diğer tarafa doğru çıkıntı yapmasına ise servikal kifoz adı verilir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

* Boyun ağrısı,

* Boyun hareketlerinde kısıtlılık,

* Boyun kaslarında güçsüzlük baş ağrısı,

* Sırt ağrısı,

* Omuzlarda yük varmış hissi gibi ağırlık hissi ve ağrı,

* Ense ağrısı,

* Eğer sinir köklerine bası olursa kollarda ağrı ve elde uyuşma en sık görülen belirtilerdir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDENLERİ NELERDİR?

Boyun düzleşmesinin en sık nedeni kötü postür yani duruş bozukluğudur. Buna bağlı olarak omurgada olması gereken fizyolojik eğrilikler kaybolup boyun düzleşmesi ortaya çıkar. Duruş bozukluğuna neden olan etkenler şunlardır;

* Özellikle kızlarda ergenlik döneminde vücudu saklama isteği

* Günümüz çocuklarında uzun süre bilgisayar ve telefon kullanımının artması

* Ağır sırt çantası kullanımı

* Çalışma hayatında ortamın ergonomik olmaması

* Masa başı çalışmanın artması

*Telefon kullanımının artması kötü postürün en sık sebepleridir.

*Ayrıca omurganın gelişimi sırasında skolyoz ya da kifoz gibi omurga bozukluklarına bağlı boyun düzleşmesi meydana gelebilir. Omurgayı oluşturan omurların anatomik gelişimi sırasında şekil bozuklukları olabilir ve buna bağlı da boyun düzleşmesi oluşabilir.

Bunun yanı sıra yaşlılık nedeniyle disklerde sıvı kaybına bağlı dejenerasyon ya da osteoporozun yol açtığı kemik çökmelerine bağlı kamburluğun artması boyunda düzleşmeye neden olabilir. Fiziksel travmaya maruz kalma sonrası ya da aşırı zorlanma sonrası boyun kemiklerin etrafını saran kas, bağ doku, ligaman ve fasianın hasar görmesi sonrası da boyun düzleşmesi gerçekleşebilir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Boyun düzleşmesinin teşhisi için öncelikle bir fiziksel muayene yapılması gereklidir. Bu muayene sürecinde doktor bireyin tıbbi geçmişini öğrenmek üzere sorular soracaktır.

Bu fizik muayenesi sürecinde gözlemlenen belirti ve semptomlara göre doktor röntgen, manyetik rezonans görüntüleme veya bilgisayarlı tomografi taraması gibi çeşitli modern görüntüleme tekniklerinin uygulanmasını isteyebilir.

Boyun eğriliğinin kişiden kişiye, bireyin anatomisine göre değişiklik göstermesi nedeniyle kesin bir ölçüsü yoktur. Bununla birlikte genellikle boyun eğrisinin 20 dereceden az veya 40 dereceden fazla olduğu vakalarda boyun eğriliği tanısı konulabilir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Belirtilerinize yanlış bir duruş neden oluyorsa, ilaç ve kimyasalların kullanımı sadece semptomlarınızı yatıştırmada işe yarar. Boyun düzleşmesi çoğu zaman mekanik bir problemdir ve ancak vücudun doğal duruşunu eski haline getirmek, sinirler, kaslar ve diskler üzerindeki yükü azaltır.

Fizik tedavi, boyunluk ve hafif ağrı kesiciler genellikle boyun eğrisi omuriliğe basmadığı sürece tedavi için tercih edilir. Servikal lordoz düzleşmesi artık kifoza ilerleyip omuriliğe baskı yapmaya başlarsa bu durumda cerrahi müdahale gerekebilir ancak bu çok nadir gözlenir ve ameliyat son seçenek olarak tercih edilir. Servikal kifoz için en sık uygulanan cerrahi spinal füzyondur.

Bağımsız bir tedavi olarak veya ameliyattan sonra verilen fizik tedavi, kasları kuvvetlendirmek için servikal lateral fleksiyon, servikal fleksiyon ve ekstansiyon veya servikal rotasyon gibi spesifik boyun egzersizlerini içerebilir. Fizyoterapist ayrıca boynun hafifçe uzadığı boyun çekişini de gerçekleştirebilir.