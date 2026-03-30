Bu belirtiler varsa spora devam etmeyin uyarısı

Günlük yaşamda ani bir dönme, çömelme ya da yanlış bir basma hamlesi, diz sağlığının kilit taşı olan menisküslerde geri dönülmez hasarlar bırakabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Recep Kurnaz, diz ekleminde uyluk ve kaval kemiği arasında darbe emici görev gören menisküslerin, eklem stabilitesi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

"SADECE SPORCULARDA GÖRÜLMEZ"

Futbol, basketbol ve kayak gibi branşlarda riskin yüksek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Kurnaz, "Yaş ilerledikçe menisküs dokusu zayıflar. Bu durum, sporcu olmayan kişilerde dahi çok basit hareketlerle yırtık oluşmasına zemin hazırlar" dedi. Kurnaz, ani hareketlerin yanı sıra dize binen aşırı yükün de doku bütünlüğünü bozabileceğine dikkat çekti.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Menisküs yırtığının kendini nasıl belli ettiğini açıklayan Doç. Dr. Kurnaz, şu semptomlara vurgu yaptı:

Dizde ani başlayan ağrı ve şişlik,

Hareket sırasında takılma ve kilitlenme hissi,

Merdiven çıkarken veya çömelirken artan sancı,

Dizde "boşalma" hissi ve tam açıp kapatamama.

İLK MÜDAHALE: BUZ VE İSTİRAHAT

Yaralanma anında dizin zorlanmaması gerektiğini belirten uzman, ilk aşamada istirahat, buz uygulaması ve elastik bandaj kullanımının geçici bir rahatlama sağlayacağını söyledi. Ancak kalıcı çözüm için mutlaka bir uzman değerlendirmesi gerektiğini hatırlatan Kurnaz, "Erken tanı, kıkırdak hasarı ve diz kireçlenmesi gibi ileri aşamadaki sorunların önüne geçilmesinde kritik rol oynar" ifadelerini kullandı.

AMELİYAT NE ZAMAN GEREKLİ?

Tedavi sürecinin yırtığın tipi ve boyutuna göre şekillendiğini belirten Doç. Dr. Kurnaz, kas güçlendirme egzersizlerinin diz çevresini desteklediğini; ancak kilitlenmeye neden olan veya tedaviye yanıt vermeyen büyük yırtıklarda artroskopik cerrahi yöntemine başvurulduğunu kaydetti.