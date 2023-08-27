Bu besin beyin gelişimi için çocuklarda ihmal edilmemeli!

Yayınlanma: 27.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.08.2023 - 07:00

İnsan sağlığında önemli bir enerji kaynağı olan balık yağının çocuklar açısından faydalarından bahseden Uzm. Dr. Vefa Mirzaliyeva, "Balık yağı; vücut direnç sistemi, kalp damar tıkanıklığı, beyin gelişimi ve göz sağlığı için önemli bir besindir" dedi.



Ebeveynlerin çocuklarını büyütürken, özellikle beslenmeleri konusunda soru işaretleriyle karşılaşıyor. Çocukların sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri açısından balığın haftada en az 2-3 gün sofrada bulunması gerektiğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Vefa Mirzaliyeva, balık yağının önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Balığın saklama, hazırlama ve pişirme kurallarına dikkat edilmediğinde kolaylıkla bozularak sağlık açısından riskli sonuçlara neden olabileceğini ifade eden Uz. Dr. Mirzaliyeva, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle balık yağı kullanırken, OMEGA3 miktarına dikkat etmemiz gerekiyor. Balık yağı kullanmalı mıyız sorusuna ise evet diyorum. Eğer çocuklarımız hafta da 2-3 defa düzenli olarak balık tüketmiyor ise balık yağı kullanmalıyız. Kullanırken OMEGA3 miktarına dikkat etmemiz lazım. Balık yağı vücut direnç sistemi, kalp damar tıkanıklığı, beyin gelişimi ve göz sağlığı için önemli bir besindir. Balık yağı kullanırken dikkat etmemiz gereken konular birisi de EPA ve DHA oranıdır. Bu oran 3/2 miktarında olması gerekiyor. Sertifikasının olması gerekiyor. Böylece ağır metaller ve zararlı maddelerden arınmış oluyor” dedi.

"DİP BALIKLARDAN OLUŞAN OMEGA3 KULLANIMI İSTEMİYORUZ"

Herkesin balık tüketmesi gerektiğini ve özellikle çocuklarda zeka geliştirdiğine dikkat çeken Dr. Mirzaliyeva, "İyi emilebilmesi için içerisinde E vitamini bulunması gerekiyor. Kullanılan balıklara dikkat edilmesi gerekiyor. Dip balıklardan oluşan OMEGA3 kullanımı istemiyoruz. Daha çok derin sularda yüzen balık yağlarının kullanması daha uygun olur. Balık yağının ışık ve ısıdan uzak durması gerekiyor. Kapağı açıldıktan sonra mutlaka buzdolabında muhafaza etmek lazım" şeklinde konuştu.