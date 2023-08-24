Burun ameliyatı olanlar dikkat: Güneş kalıcı hasar verebilir!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:10

Güncelleme: 24.08.2023 - 11:11

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Deniz Avcı, yaz aylarında burun ameliyatı yaptırmanın tıbbı açıdan bir engel taşımadığını, ameliyat sonrası sağlıklı bir iyileşme süreci için güneşten kaçınılması gerektiğini belirterek özellikle ilk 3 ay gözlük kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

"İYİLEŞME SÜRECİ İÇİN ÖNLEMLER ALINMALI"

Burun ameliyatı sonrasında iyileşme sürecine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Deniz Avcı şu açıklamalarda bulundu:

"Yaz mevsimi geniş bir zaman dilimini içeren izin, tatil ve dinlenme dönemi olduğu için hastalar çoğunlukla yaz aylarında ameliyat planları yapmaktadırlar. Burun ameliyatları septoplasti ve rinoplasti dediğimiz fonksiyonel ve estetik burun ameliyatlarıdır. Bu ameliyatların sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde yapılabilmesinin yanında toplumdaki düşüncenin aksine yaz aylarında da yapılmasında herhangi bir tıbbi engel yoktur. Ancak yaz aylarına denk gelen ameliyatlardan sonra iyileşme sürecinde hastaları zorlayıcı bir takım önlemler alınması gerektiğini ve tatillerini ameliyat tarihine en uygun şekilde planlamaları gerektiğini bilmeleri hastalar için uygun bir iyileşme dönemi geçirmeleri açısından önemli olacaktır. Özellikle sıcak ve tatil bölgelerinde yaşayanlar buna daha fazla dikkat etmelidir."

"GÜNEŞE MARUZ KALMAYIN"

Ameliyat sonrası güneşe maruz kalınmaması gerektiğinin altını çizen Avcı, "Özellikle rinoplasti ameliyatlarından sonra her hastada farklı olsa da, yüzde ve göz altlarında morluklar kısa bir süre de olsa olabilmektedir. Yüzdeki bu morluklar ve renk değişiklikleri güneş ışınlarından mutlaka korunmalıdır. Aksi bir durumda morluklar güneşe maruz kalırsa kalıcı cilt lekelerine dönüşebilir, ten rengi değişebilir, yara iyileşmesi bozulabilir, ameliyat bölgesinde iz kalma, şişlik ve kızarıklık artabilir. Özellikle ilk 2 hafta renk değişiklikleri tamamen geçene kadar cildimiz güneşe maruz kalmamalı, dışarı çıkıldığında şapka ve yüksek faktörlü güneş kremleri kullanılmalıdır. Hastaların deniz ve havuz kenarında uzun süre güneşlenmemeleri ve bronzlaşmak amacıyla solaryuma birkaç ay girmemeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"GÖZLÜĞE DİKKAT"

Ameliyat sonrası gözlük kullanımına dikkat edilmesi gerektiğine değinen Avcı, "Enfeksiyon ve kanama riskinin artmasından dolayı ilk 1 ay çok sıcak ortamlarda bulunulmamalıdır. Açık hava etkinliklerinden bu sebeplerle uzak durulmalıdır. Serin, klimalı, gölgelik ve havadar alanlarda bulunmaları hastalar açısından daha uygun olacaktır. Yaz mevsiminde güneş gözlüğü kullanımı bir ihtiyaç olmaktadır. Rinoplasti ameliyatlarında burun sırtına ve yan duvar kemiklerine işlemler yapıldığından dolayı gözlüklerin bu alanlara baskı yapacağı, istenmeyen şekil bozuklukları ve çökmelerin oluşabileceği düşüncesiyle özellikle ilk 3 ay güneş gözlüğü kullanılmamalıdır. Sonrasında da 6 aya kadar hafif gözlükler tercih edilmelidir" dedi.

"1 AY DENİZE VE HAVUZA GİRİLMEMELİ"

Avcı, burun ameliyatlarından sonra özellikle ilk 1 ay denize ve havuza girilmesini önermediklerini de belirterek, "Denize ve havuza girilmesi gelişebilecek yara yeri enfeksiyonları ve sonrasındaki yara iyileşme sorunlarına bağlı deformiteler açısından ciddi tehlike oluşturabilmektedir. Deniz, havuza göre yoğun tuzlu yapısından dolayı fazlaca mikroorganizma barındırmaması sebebiyle daha az tehlikeli olup yine de risk içermektedir. Sadece bütün yaz aylarını güneş altında sahillerde çalışarak veya yaşayarak geçiren insanların güneşten korunması zor olacağı için sadece bu hastaların ameliyatlarını daha uygun bir mevsimde yaptırmaları gerekmektedir. Hastalarımız, dikkat etmeleri gerekenleri uyguladığı sürece uygun bir ameliyat planlaması ile yaz mevsiminde gönül rahatlığı ile ameliyatlarını yaptırabilirler. Toplumda sık duyduğumuz burun ameliyatları yazın yapılmaz düşüncesi kesinlikle doğru değildir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.