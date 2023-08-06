Burun ameliyatında en çok merak edilen 8 soru!

Yayınlanma: 06.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 07:00

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Ceren Durgun, sağlıklı nefes alıp vermenin vücudun önemli işlevlerinden biri olduğunu belirtti.

Durgun, “Burun nefes alıp vermek ve koku almak için önemli bir duyu organıdır. Fakat burnun tek görevi bu değildir. Burundan geçen hava akciğerlere iletilirken, havanın yönünü, aerodinamiğini sağlar; havanın ısınmasında ve burun içi mikroplardan arındırılmasında etkili olur. Ayrıca havanın nemlendirilmesini sağlayan burun, bu özelliğiyle çok daha rahat nefes alınmasını sağlar. Bazı hastalarda bu görevlerin engellenmesi nedeniyle ameliyat yoluna gidilebilir. Fakat hastalar burunla ilgili pek çok soru sorabilir" diye konuştu.

Op. Dr. Ceren Durgun, hastaların aklına gelen 8 soruyu şu şekilde yanıtladı:

Her burun tıkanıklığı olan hastada estetik yapılması gerekir mi?

"Çoğu hastada gerekmez. Burun şeklinin değişmesini istemeyen, burun tıkanıklığı olan hastalarımıza septoplasti ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyatta burun içinden tek bir kesi yaparak septum dediğimiz burun orta hattaki kıkırdağa ve yine orta hattaki vomer ya da perpendikuler kemiklere müdahale ediyoruz. Eğrilikler düzeltilip orta hatta sabitleniyor ve burun etleri küçültülüyor. Ancak bu ameliyatta burun ucuna, burun kemiklerine ve burun sırtına müdahale edilmiyor. Bu nedenle şişlik morluk görülmez ve iyileşme süreci estetik ameliyata göre daha hızlıdır. Nadiren ciddi deformitesi olan hastalarda septoplasti ameliyatı yeterli olmaz öyle bir durumda estetik ameliyatta yaptığımız müdahalelere ihtiyaç duyarız."

Burun estetiği ameliyatı nasıl yapılıyor? Ne kadar sürüyor? Riski var mı?

"Burun estetiği yani septorinoplasti ameliyatı açık ya da kapalı teknikle yapılabilir. Sanılanın aksine açık ya da kapalı arasındaki esas fark burun ucundaki kesi değildir. Bu iki tekniğin birbirine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Hastaya en uygun olan yöntemi cerrah kendi deneyimine göre seçmelidir. Biri diğerinden daha iyi ya da kötü demek yanlış olur. Yine benzer şekilde burun sırtı koruyucu rinoplasti ve yapısal rinoplasti ayrı iki tekniktir. Aynı şekilde birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Burundaki patolojiye göre en uygun olan teknik yapılmalıdır. Rinoplasti ameliyat süresi ortalama 3-4 saat denilebilir ancak bu süre, duruma göre uzayabilir ya da kısalabilir. Ameliyatın uzun sürmesi endişe edilecek bir durum değildir, normaldir. Çok sorulan sorulardan biri de risk olup olmadığı - elbette her ameliyatta olduğu burun ameliyatında da riskler mevcut. Riski en aza düşürmek için tüm önlemler alınmaktadır ancak her ameliyatın hatta en basit işlemlerin bile riskleri vardır."

Burun ameliyatı sonrası ağrı, şişlik, morluk olur mu?

"Burun ameliyatlarından sonra ağrı çoğu hastada olmaz ya da ilk iki günde olur ve ağrı kesicilerle geçer. Şişlik ve morluk hastanın iyileşme dokusuna, cildine bağlı olarak az ya da çok olabilir. 1-2 hafta içinde düzelir."

Ameliyattan önce burnun nasıl olacağını görebilir miyiz?

"Simülasyon programlarını hastamızı daha iyi anlamak ve daha iyi açıklamak amacıyla tercih ediyoruz. Hastamızın nasıl bir şekil istediğini simülasyon üzerinden daha rahat anlayabiliyoruz. Ancak ameliyat sonrası simülasyondaki gibi olacağını garanti edemeyiz."

Cilt yapısı ameliyat sonucunu etkiler mi?

"Ameliyat sonucunu etkileyen en önemli kriterlerden biri de cilt yapısıdır. Kalın cilt de ince cilt de zor burunlardır. Kalın ciltte kalın uzun kıkırdaklar kullanırken ince ciltte bundan kaçınırız ve kıkırdak yapıyı farklı dokularla kamufle etmeye çalışırız. Kalın ciltli hastalarda ameliyat sonrası iyileşme süreci genelde daha uzun sürer."

Alerji şikayetleri ameliyat sonrası geçer mi?

"Maalesef alerjiyi ameliyatla tedavi etmek mümkün değildir. Burun içerisinde tıkanıklığa neden olacak anatomik bozukluklar varsa bunlar düzeltildiğinde daha rahat nefes almak mümkün olur ancak sık hapşırma, burun kaşıntısı, akıntısı gibi şikayetler geçmeyecektir. Burun etleri de alerjik kişilerde ameliyat sonrası tekrar büyüyebilir. Ameliyat sonrası da burun tıkanıklığı oluşabilir. Alerji ilaçları kullanmak gerekebilir."

Burun ameliyatı yerine burun dolgusu olur mu?

"Hastanın ihtiyacına ve isteğine göre burun dolgusu da tercih edilebilir. Ancak ameliyatta yapılan her şeyi dolguyla yapmak mümkün değildir. Genelde burun sırtında hafif kemer olan ya da burun ucu biraz düşük olan hastalar gibi minimal deformitelerde tercih edilir. Ancak ameliyatın yerini tutması mümkün değildir. Eğer ameliyat gerekiyorsa ve hastanın ameliyata engel herhangi bir durumu yoksa dolgu yapmak uygun olmayacaktır. Rinoplasti yaptığımız hastalara bazen ameliyat sonrası minimal dolgu uygulamaları da yapabiliyoruz."

Burun ameliyatı ne zaman olunmalıdır?

"Yaz aylarında da kış aylarında olduğu gibi ameliyat yapılabilir. Ancak ameliyat sonrası 2 ay kadar güneş gözlüğü kullanılmaması 1 ay kadar denize havuza girilmemesi gerekmektedir. Ayrıca ameliyat sonrası güneşten korunmak için şapka ve güneş koruyucu kullanılması uygundur."

