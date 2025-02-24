Buzlu zeminlerde güvenli yürüyüş için 5 önemli ipucu

Yayınlanma: 24.02.2025 - 13:10

Güncelleme: 24.02.2025 - 13:10

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası buzlanma, günlük yaşamı zorlaştırıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nden Opr. Dr. Metehan Saraçoğlu, buzda kayma ve düşme risklerine karşı uyarılarda bulundu.

Buzlanma nedeniyle özellikle işe gidenler ve dışarı çıkmak zorunda kalanların dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Saraçoğlu, "Buzda kayma, düşmelere yol açarak ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Bu tür kazalarla karşılaşmamak için dikkatli adımlar atmak çok önemli" dedi.

BUZDA KAYMA RİSKİNE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Buzlu alanlarda düşmeyi önlemek için önerilerde bulunan Dr. Saraçoğlu, uygun ayakkabı seçiminin önemine değindi. "Kaymayan tabanı olan, su geçirmez ve sağlam ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca buzlu alanlarda dikkatli yürüyerek adımlarınızı küçük tutarak kayma riskini azaltabilirsiniz" diyerek, dış mekanlardaki buzlu alanlardan kaçınılmasını önerdi. Geçmek zorunda kalındığında ise, ayakların paralel ve bacakların hafif bükülü tutularak adım atılmasını önerdi.

DÜŞME DURUMUNDA DOĞRU MÜDAHALE

Opr. Dr. Saraçoğlu, buzda kayarak düşme durumunda doğru müdahalenin büyük önem taşıdığını belirtti. "Düşme sırasında ellerinizi ve kollarınızı vücudunuzdan uzak tutarak başınızı ve omurganızı korumaya çalışın. Sakin kalın ve hareket etmeyin. Ciddi yaralanmalar durumunda hızla yardım alın" diyerek, yaralanma durumunda bir sağlık profesyonelinden yardım alınmasının gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yaralı bölgeyi soğutmak için buz torbası kullanılabileceğini ve ağrı, şişlik ya da hareket kaybı durumunda bir doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

DİKKAT DAĞITICI UNSURLARDAN KAÇININ

Son olarak, Opr. Dr. Saraçoğlu, düşmeleri önlemek için yürürken telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Yavaş ve dikkatli hareket etmek, buzda kayma ve düşme riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Bu önerilere uyarak kayma ve düşme risklerini en aza indirmek mümkün.