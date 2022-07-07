Cem Yılmaz'dan 'sağlıkta şiddet' protestolarına destek
Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından doktor Ekrem Karakaya'nın silahla vurularak katledilmesi ve sağlık emekçilerinin maruz kaldığı şiddete yönelik paylaşımda bulundu.
Komedyen Cem Yılmaz, Konya Şehir Hastanesi'nde başından vurularak katledilen doktor Ekrem Karakaya ve birçok hastanede sağlık emekçilerine gösterilen şiddete yönelik paylaşımda bulundu.
"HEKİME SAYGI!"
Yılmaz, Twitter hesabından konuya ilişkin "Yalnızca pandemi boyunca yaptıkları fedakarlık bile çabuk unutulan, uğruna ömür harcanan bir meslek sahibi doktorların ve tüm sağlık personelinin haklı protestosunu destekliyorum. Artık topyekün bir kültür meselesine dönüşen bu ve benzeri dertleri haketmiyoruz. Hekime saygı!" ifadelerine yer verdi.
Yalnızca pandemi boyunca yaptıkları fedakarlık bile çabuk unutulan,uğruna ömür harcanan bir meslek sahibi doktorların ve tüm saglık personelinin haklı protestosunu destekliyorum. Artık topyekün bir kültür meselesine dönüşen bu ve benzeri dertleri haketmiyoruz. Hekime saygı !— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) July 7, 2022
NE OLMUŞTU?
Konya’da Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürülmüş, saldırının ardından aynı silahla intihar eden Hacı Mehmet Akçay’ın, 1 ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın ölümünden Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için olayın gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.
Olayın ardından tüm yurtta sağlık çalışanları Karakaya'nın ölümünü protesto yürüyüşlerine başlamıştı. Türk Tabipler Birliği 7-8 Temmuz tarihlerinden iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurmuştu.
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