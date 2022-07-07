CHP’li Ünsal’dan 'Ekrem Karakaya' açıklaması: “Alışmayacağız!”

07 Temmuz 2022 Perşembe, 14:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, uğradıkları saldırılarda hayatını kaybeden doktorları hatırlattı.

"'GİDERLERSE GİTSİNLER' DİYEN CAHİLLERE SESLENİYORUM"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına gitmek isteyen doktorlar için "Giderlerse gitsinler" dediğini ifade eden Ünsal, "Ayrıca giden doktorlara 'benim vergilerimle okudunuz' diye nara atan cahillere de buradan bir kez daha sesleniyorum: Aklınızı başınıza alın. Yenidoğanın ilk nefesini ve çığlığını, ölenin de son nefesini ensesinde hisseden bir meslektir doktorluk. Sonra gün gelir, hasta yakını gelir yumruğu vurur burnunuzu kırar, bıçağı sokar kalbinizi durdurur" diye konuştu.

RTÜK KARARINA TEPKİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirdiğini kaydeden Ünsal, "RTÜK'ü kınıyorum. Yayın yasağı ile ülkede gerçekleri saklayamazsınız. Doktor Ekrem Karakaya'yı, bu berbat siyasi iktidarın yarattığı iklimin kanını akıttığı bir doktor olarak hiç unutmayacağız. Şiddete ve ölümlere alışmayacağız" ifadelerini kullandı.