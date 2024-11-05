Ceza üstüne ceza getiren yeni yönetmeliğe tepkiler yağıyor: Hekimlerin istifaları hızlandı
Yeni ceza kriterleri ve maaşlarında yüzde 30’luk kesintiye yol açacak yönetmelik nedeniyle, aile hekimleri cendereye alındı. Hekimler bugünden başlayarak iş bırakma eylemi yapacak. İstifalar peş peşe geliyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği Değişikliği’ne hem sağlık hizmetinin kalitesini düşürmesi hem de aile hekimlerinin özlük haklarına maddi olarak büyük zarar vermesi nedeniyle sağlıkçılardan tepki yağıyor. Türk Tabipleri Birliği’nin birinci basamak örgütlerine yaptığı çağrının ardından 81 ilden aile hekimleri bugün, yarın ve çarşamba günü iş bırakacak.
Yönetmeliğe ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Gökhan Erdoğan şunları kaydetti:
“Herhangi bir sağlık sorunu olmasa bile her kişinin 6 ayda bir aile sağlığı merkezi (ASM) ziyareti zorunlu hale getiriliyor. Düzenlemeyle ilk aşamada başvuru yapmayan kişiler nedeniyle aile hekimlerinin maaşında yüzde 20’lere varan kesintiler öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle hekim başına düşen nüfus 4 bin kişiden 3 bin 500 kişiye düşürülüyor. Ancak kâğıt üstünde azalan nüfus nedeniyle hekimlerin maaşlarından yüzde 10 civarı bir kesinti yapılıyor.”
96 SAAT NÖBET
Birçok ilçede hastane olmadığı için ASM’lerin yurttaşın sağlık hizmeti alabileceği tek sağlık merkezi olduğunu kaydeden Erdoğan, “Ancak yeni düzenleme ile bu merkezlerde kendi mesailerinin üzerine en az 96 saat olmak üzere 5 nöbet zorunlu tutuluyor. Bu yönetmelik sonrası entegre merkezlerde çalışan birçok aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı bizlere ulaşarak istifa ettiğini iletti” diye konuştu.
Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir “Sadece Aydın’da 20 aile sağlığı çalışanı istifa etti. İstifaların artarak süreceğini öngörüyoruz” dedi.
Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar, aile hekimlerinin yapacakları eyleme yönelik il sağlık müdürlükleri tarafından arandığını belirtti. İl sağlık müdürlerinin aile hekimlerine telefonda “Eyleme katılacak mısınız?” diye sorduğu öğrenilirken, yönetmelik sonrası sendika üyeliklerinin arttığı da kaydedildi.
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