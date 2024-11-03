'Diş'e dokunur bir sonuç: 38 yıllık diş hekimleri yönetimi değişti

Yayınlanma: 03.11.2024 - 19:29

Güncelleme: 03.11.2024 - 19:30

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 20. Olağan Genel Kurulu bugün yapılan başkanlık seçimi ile sona erdi.

Ankara'da yapılan Genel Kurul'da TDB Başkanlığı için iki liste seçime girdi.

Atilla Stephan Ataç ve Adana Dişhekimleri Odası Başkanı Fatih Güler başkanlık için yarıştı. Daha önce Genel Başkanlık için bugüne kadar TDB Başkanı Tarık İşmen, Adana Dişhekimleri Odası Başkanı Fatih Güler ve Prof. Dr. Emir Yüzbaşıoğlu adaylıklarını açıklamıştı.

Mevcut Başkan Tarık İşmen, Atilla Stephan Ataç'dan yana yarıştan çekilirken, Prof. Dr. Emir Yüzbaşıoğlu da Güler'in listesinde yer aldı.

Seçimde ipi değişim grubunda yer alan Güler göğüsledi. Güler, 232 delegenin; Ataç ise 175 delegenin oyunu aldı.

Böylelikle 38 yıldır yönetimde olan ekole veda edildi.