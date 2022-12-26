CHP'li Ayhan Barut: Yoğun bakımlar tıklım tıklım

CHP'li Ayhan Barut, Adana’da yoğun bakım servislerinde yoğunluk yaşandığına dikkat çekti.

Mehmet Aka
26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00
CHP'li Ayhan Barut: Yoğun bakımlar tıklım tıklım
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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana’da kapatılan ve el değiştirilen hastaneler nedeniyle özellikle yoğun bakım servislerinde yoğunluk yaşandığına dikkat çekti.

(Ayhan Barut)

Barut, “Adana’da yurttaşlarımızın hastane ve yoğun bakımlarla ilgili çok ciddi sorunu var. Yurttaş hem normal hastane yatağı hem yoğun bakımda sağlık hizmeti alamıyor. Adana’ya derhal kamu yatırımlarıyla hastane ve yoğun bakım yatırımı yapılmalıdır. Yüreğir’de Karataş Yolu üzerinde kapatılan devlet hastanesi ile Seyhan tarafında yapılacağı belirtilen hastane hızla tamamlanarak hizmete girmelidir” dedi. 



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