Ayhan Barut, vahim iddiayı Meclis gündemine taşıdı: Cumhurbaşkanı'nın eşi için komisyon mu kuruldu?

09 Aralık 2022 Cuma, 12:15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili veTBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için komisyon kurulduğu iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Söz konusu komisyonun hangi mevzuata dayanarak niçin kurulduğunu sorgulayan Barut, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye seslenerek, "Cumhurbaşkanlığında görevli Cumhurbaşkanı'nın eşiyle çalışan bir başdanışmanın danışmanının emrine bir Bakan yardımcısının ve 30 civarında üst düzey bürokratın görevlendirilmesini hukuki açıdan doğru ve etik buluyor musunuz" sorusuna yanıt vermesini istedi.

'BAŞDANIŞMANIN DANIŞMANI' VURGUSU

Kamuoyuna yansıyan vahim iddialarla ilgili soruların yer aldığı önergeyi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunan Ayhan Barut, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile alakalı tarafımıza da iletilen bir 'komisyon kurulması' konusuna açıklık getirilmesini istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, Cumhurbaşkanı'nın eşinin başdanışmanı S.M.K.'nin külliyede görevli danışmanı Z.G.'nin emrinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı'nın koordinatörlüğünde bir komisyon kurulduğu iddiasına açıklık getirilmelidir" dedi.

"KOMİSYON DANIŞMAN EMRİNDE, RAPORLAR EŞE"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda iddialara konu olan komisyon konusunda ayrıntıları paylaşan Ayhan Barut, "Vahim iddiaların odağındaki söz konusu komisyonda Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürlerden oluşan yaklaşık 30 kişinin bulunduğu ileri sürülmektedir. Bu komisyonda 'Organik Tarım, Tıbbi Aromatik Bitkiler, Ata Tohumu ve Gıda İsrafı' konularıyla ilgili 6 aydır çalışmaların yapıldığı söylenmekte ve hazırlanan raporların Cumhurbaşkanının eşine iletildiği iddia edilmektedir" diye konuştu.

"HUKUKİ VE ETİK Mİ?"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu sorular yöneltildi:

1- Söz konusu iddia doğru ise bu komisyonun kurulması bilginiz dahilinde mi olmuştur?

2- Kurulduğu ileri sürülen komisyon hangi mevzuata dayalı olarak kurulmuştur, hukuki dayanağı nedir?

3- Cumhurbaşkanlığında görevli bir başdanışmanın danışmanının emrine bir Bakan yardımcısının ve 30 civarında üst düzey bürokratın görevlendirilmesini hukuki açıdan doğru ve etik buluyor musunuz?

4- Söz konusu komisyon kurulduysa eğer, bu komisyonun 6 aylık çalışmasının sonucunda ne gibi çıktılar elde edilmiştir, bunları kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz?