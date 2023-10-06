CHP'li Burhanettin Bulut: Kanser hastaları ilaç bekliyor

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 03:00

Mart ayından bu yana hastaları kemik iliği nakline hazırlayan, alternatifi olmayan Melfalan adlı ilaca ulaşılamadığını kaydeden Bulut, hastaların ilaca ulaşmasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılmasını ve mağduriyetin giderilmesini istedi.

Multiple miyelom ve lenfoma hastaları kök hücre nakli olabilmek için mart ayından bu yana umutla ilaç beklediğini belirten Bulut, hastaları kemik iliği nakline hazırlayan, alternatifi olmayan Melfalan adlı ilaca ulaşılamadığı için nakil merkezlerindeki bekleme sıralarının da uzadığını bildirdi.

İlacın, Türk Eczacıları Birliği tarafından ücretli olarak tedarik edilirken, satışı için tek bir firmaya ruhsat verilmesiyle tedarikte sorunlar yaşanmaya başladığını kaydeden Bulut, ihtiyaç duyulan miktarda ilaç ithal edilemediği için, ilacın büyük çoğunluğunun özel hastanelerin eczanelerine gittiğini, kamu hastanelerine çok azının ulaştığını belirtti.