CHP'li Burhanettin Bulut: İlaç yokluğu kaçınılmaz

Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:48

Güncelleme: 24.07.2023 - 11:48

CHP’nin eczacı kökenli Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, artan döviz kurları nedeniyle eczane raflarında birçok ilacın bulunmadığını söyledi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 Euro değerinin temmuz ayında yüzde 30,5 oranında arttırılarak 14,0387 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Bulut, “Euro kuru 30 TL’yi geçti. İlaç döviz kuru, Euro kurunun yarısından daha az. İlaç döviz kuru ile reel kur arasında derin bir makas var. İlaç firmaları ürettiği ve ithal ettiği ilaçları ya hiç getirmiyor ya da çok az getiriyor. Yine ilaç yoklukları kaçınılmaz olacak” dedi.

4 İLAÇTAN 1’İ İTHAL

Zam bekleyen firmaların piyasaya az sayıda ilaç sürdüğünü kaydeden Bulut, Türkiye’nin stratejik bir ürün olan ilaçta yüzde yüz dışa bağımlı olduğunu belirtti. Piyasada kullanılan her 4 ilaçtan birinin ithal olduğunu söyleyen Bulut şöyle devam etti:

“22 kalem ilaç üretilen, ISO 9002 kalite belgesine sahip İstanbul Bomonti’deki SSK İlaç Fabrikası’nı 2005 yılında 'Bizim ilaç fabrikamız olsun diye bir niyetimiz yok' diyerek kapatanlar bizi ithal ilaçlar mahkûm etti. İlaç yokluğunun ceremesini vatandaş çekiyor. Eczane eczane gezen hasta ve hasta yakınları, kronik hastalar, ilaç bulamıyor ve mağdur oluyor. İlaç krizi her yıl yaşanmasına rağmen Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin kalıcı bir çözüm getiremeyor. İlaç yokluğunu aşmanın tek yolu yerli ilaç sanayiine destek vermekten geçiyor.”

YERLİ İLAÇ SANAYİİ DESTEKLENMELİ

Bulut, “Mevcut yerli ilaç sanayiinin desteklenmeli, geliştirilmeli, üretim kolaylaştırmalı, ruhsat sorunu çözülmeli, yerli ilacın önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır. Yerli ilaç üretimi için bir yol haritası belirlenip, bu programa göre ilerlenmelidir. Özellikle insana yatırım yapılmalı, AR-GE çalışmalarına daha fazla kaynak ayrılmalıdır. Ulusal bir mevzuat oluşturulmalıdır. Aksi takdirde var olan koşullarda iktidarın dilinden düşürmediği yerli ilaç üretimi hayalden öteye gitmeyecektir” dedi.