CHP'li Fikret Şahin: 'AKP doktora düşmanca tavrını sürdürüyor'

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 04:00

CHP'li Şahin, “Hekimlerin yaptıkları tedavi sırasında gelişen bir komplikasyondan dolayı geçici olarak meslekten men edilmelerinin önünü açacak düzenlemeler var. Hekimler zaten başlarına bir şey gelmemesi için müdahale edecek yeteneği olmasına rağmen ‘Dava olur, kötü şeylerle karşılaşırım. Şu kadar tazminat cezası verilir’ diyerek başka bir hastaneye sevk yoluna gidebiliyor. Eğer bu yasa çıkarsa artık hiç kimse normal vakaya bile el sürmek istemeyecek” diye konuştu.

‘SORUNLARI GÖRMÜYORLAR’

Teklifte hekime şiddet uygulaması nedeniyle ceza öngören maddeler de olduğunu söyleyen Şahin, “Hasta yakınlarına saldırısından dolayı hekimin de meslekten men edilebileceğine ilişkin bir madde var. Bunu kanuna yazmak dahi sağlıktaki şiddeti görmemektir. Hekimler hasta yakınları tarafından öldürülür noktaya gelmiş. Sanki bu yokmuş gibi hekim hasta yakınına saldırırsa diye bir madde koymaya çalışıyorlar. Sağlıkta şiddeti, sorunları görmeyen, hekimlerin ameliyat yapma olanaklarını ortadan kaldıran bir sağlık sistemi ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

‘İSTİFALAR SÜRÜYOR’

Kamuda hekim istifalarının zaten çözülemeyen bir sorun olduğunu belirten Şahin, “Cumhuriyet tarihinin en yüksek kamudan istifalarının ve yurt dışına hekim göçlerinin yaşandığını, hastaların randevu alamadığını, eczanelerde ilaçların en az yüzde 30’unun bulunamadığını” anımsatarak “AKP de hekimlere karşı düşmanca tavrını giderayak da sürdürüyor” dedi.