CHP'li Kayıhan Pala: Veri paylaşımı yok

Yayınlanma: 22.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 03:00

CHP’li Pala, “Aciller neredeyse 4’te 3’ü acil olmayan vakalarla dolmaya başladı. Bu, Türkiye sağlık sisteminin sorunu. Bu sorunun, yoğun enfeksiyonların yaşandığı kış aylarında olumsuz sonuçları var. Gereksiz yere acile başvuranlar nedeniyle gerçekten durumu ‘acil’ olan hastalar, kısa sürede hizmet alamıyor. Acil servislerde uzun bekleme saatleri ve beklenen kalitede hizmet alınamaması, hasta ile hasta yakınlarının şiddetine zemin hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

‘TOPLUMA İLETİLMELİ’

Sağlık Bakanlığı’nın acil servislerinin kullanımıyla ve salgın verilerine ilişkin hiçbir açıklama yapmadığına da dikkat çeken Pala, “Bunu pandemide de yaşadık. Kaç kişinin hasta olduğu, hasta olanların yaş, cinsiyet, il, meslek özelliklerini açıkladılar. Problem hem hastalara test yapılmamasını, hem de topluma yeterince bilgi verilmemesini içeriyor. Aciller bu kadar dolarken Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19’un ne durumda olduğunu incelemesi ve topluma iletmesi gerekir” dedi.