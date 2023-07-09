CHP'li Kayıhan Pala'dan, Gezi davası tutukluklarına ziyaret: Hukuksuzluk son bulsun

CHP’li Kayıhan Pala, Gezi tutuklularıyla görüştü. Pala, TİP milletvekili Can Atalay’ın Hatay’da ev tutarak görevine başlamak istediğini aktardı. İktidara “hukuksuz yargılamaların son bulması” çağrısı yapan Pala, “Mağduriyetlerin nedeni olanlar bir gün hesap verecek” dedi.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 09.07.2023 - 03:00
CHP'li Kayıhan Pala'dan, Gezi davası tutukluklarına ziyaret: Hukuksuzluk son bulsun
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CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Gezi davası kapsamında tutuklu yargılanan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala ve Hakan Altınay ile Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı Marmara Cezaevi’nde; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i de Bakırköy Cezaevi’nde ziyaret etti.

Pala, Gezi tutuklularının tümünün  ve Yanardağ’ın morallerinin yerinde olduğunu söyledi. Pala,  “İktidarın her türlü kutuplaştırma çabasına karşın halkın toplumsal sahiplenmeyle kamusal ortak alanları için yaptıkları eylemlerin hukuksal dayanağının anayasal ödevlerinden kaynaklı olduğunu” belirterek “yaşamını kaybeden, sakat kalan ve halen tutuklu bulunan tüm mağdurların nedeni olanların, bir gün adil yargılanma hakkı çerçevesinde hesap vereceklerini” söyledi.

Pala, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrı yaparak hukuksuz ve adil olmayan yargılamaların son bulmasını istedi.


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