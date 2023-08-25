CHP'li Kayıhan Pala'dan asbest eleştirisi: İktidar sağlıkta özensiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesine yönelik asbest eleştirilerine ilişkin verilen önergelere, “Alanda asbest ölçümüne dair çalışmalar yapılmakta ve tespiti halinde asbestli malzemenin bertaraf edilmesi sağlanmaktadır” yanıtını verdi. Yanıtın yetersiz olduğunu söyleyen CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, “Bu yanıt iktidarın halk sağlığına bakış açısının yansımasıdır” tepkisini gösterdi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 25.08.2023 - 03:00
CHP'li Kayıhan Pala'dan asbest eleştirisi: İktidar sağlıkta özensiz
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CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, deprem bölgesinde kalan enkaz nedeniyle ortaya çıkan asbest sorununu Meclis gündemine taşıyarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Pala önergesinde, “Kahramanmaraş depremleri sonrasında etkilenen illerde asbestli binaların belirlenmesiyle ilgili hangi çalışmalar yürütülmüştür? Depremden etkilenen illerde asbest riskinin değerlendirilmesi için hava, toz, bulk numune alınarak asbest incelemesi yapılmış mıdır? Numune sonuçları nelerdir” sorularını yöneltti.

Önergeye dönüş yapan Özhaseki, “Alanda asbest ölçümüne dair çalışmalar yapılmakta ve tespiti halinde asbestli malzemenin bertaraf edilmesi sağlanmaktadır” yanıtını verdi.

(Kayıhan Pala)

Bu yanıtın yetersiz olduğunu belirten Pala, “İktidarın, deprem öncesindeki hazırlıksızlığı ve deprem sonrasında toparlanma sürecindeki afet yönetim eksikliği, büyük bedeller ödetti. Bakanlığa ilettiğim asbest tehlikesinin başta akciğer, gırtlak ve yumurtalık kanseri olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olabileceği konusundaki sorularımın cevaplarının eksik ve özensiz oluşu, aslında iktidarın halk sağlığına bakış açısının yansımasıdır” dedi.

Pala, asbest riskinin değerlendirilmesi için uzman istihdam edilmesini ve toplumun sağlık sorunları açısından tarama, erken tanı yöntemleriyle izlenmesini istedi. 


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