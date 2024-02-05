CHP'li Murat Emir: Bakanlıklar topu birbirine atıyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 6 Şubat depremlerinin ardından engelli kalan yurttaşların ortez-protez ihtiyaçlarını bir kez daha Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Emir, “Bakanlıklar ‘sorumluluk alanımızda değil’ diyerek topu birbirine atıyor” dedi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 05.02.2024 - 03:00
CHP'li Murat Emir: Bakanlıklar topu birbirine atıyor
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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 6 Şubat depremlerinin ardından uzuv kaybı yaşayarak engelli kalan yurttaşların ortez-protez gereksinimlerine ilişkin sorunların hâlâ çözülmemesini tekrar Meclis gündemine taşıdı. Emir, Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Daha önce verdiği önergelerde bakanlıkların topu birbirlerine attığını belirten Emir, “Depremden sonra bu ihtiyaçları gündeme getirmemize karşın ilgili bakanlıklar harekete geçmemişti. Zorlamamızla, depremden üç ay sonra Resmi Gazete’de bir düzenleme yayınlanmıştı. Bu düzenlemeye göre; depremzedelerin protez ve ortez ihtiyaçları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca karşılanacaktı. Sosyal güvencesi olmayanlar için ise İçişleri Bakanlığı sorumlu olacaktı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunduğumuz soru önergesinde bakanlık topu Sağlık Bakanlığı’na attı. İçişleri Bakanlığı ise ‘Bakanlığımızın sorumluluğunda değil’” dedi.

Emir, Bakan Koca’ya şu soruları yöneltti: “Depremde sonrası kaç yurttaşımız yaşamına engelli olarak devam ediyor? Kaç yurttaşımız protez-ortez başvurusunda bulundu? Başvuruda bulunanlardan kaçının ihtiyacı karşılandı? Bugüne değin toplam ne kadarlık gövde protez ve ortez ücreti tahsil edildi?”


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